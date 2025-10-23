Economía
La compraventa de vivienda crece más de un 17% hasta agosto en Córdoba y la firma de hipotecas sube un 16%
El régimen libre y los pisos de segunda mano se imponen, como es habitual, a la nueva construcción y la VPO
El sector inmobiliario cordobés continúa una senda de mantenimiento, con dastos relativos a compraventa e hipotecas poco llamativos, pero que siguen al alza. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado ambas estadísticas, la de compraventa y la de firma de hipotecas hasta el mes de agosto, y en la provincia se registran sendos crecimientos de un 17,23% y un 16%, respectivamente.
En cuanto a la compraventa de vivienda, y teniendo en cuenta todo el acumulado del año (enero-agosto), en la provincia se han registrado en estos ocho meses 7.294 operaciones, que son un 17,23% más que en el mismo periodo de 2024, cuando el dato fue de 6.222.
Nueva vs usada y libre vs VPO
La vivienda de segunda mano sigue acaparando la mayoría de operaciones, más del 78%, frente al 21,6% de la nueva construcción. En este caso, según el INE, en el periodo analizado se han registrado 5.715 operaciones de compraventa de vivienda usada (que sube un 19% con respecto al año pasado) y 1.579 de vivienda nueva (que sube cerca de un 10% en comparación con 2024).
El régimen libre también se sigue imponiendo frente al poco ritmo de construcción de vivienda protegida. Con respecto a la vivienda de régimen libre, entre enero y agosto se han registrado 6.412 operaciones, más del 90% del total, y la subida con respecto a 2024 ha sido de casi un 15%. En cuanto a la VPO, han sido 882 operaciones de compraventa hasta agosto, apenas un 12% del total de registros, aunque la subida con respecto a 2024 ha sido especialmente destacada, de más de un 38%.
Hipotecas
Con respecto a las hipotecas, para el mismo periodo analizado, en Córdoba se han firmado un total de 4.600 préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda. Esto supone una subida de casi un 16% con respecto a enero-agosto del año pasado, cuando no se llegó a las 4.000. El importe medio hipotecado ha crecido también ligeramente, pasando de 110.360 euros en 2024 a 112.816 euros por hipoteca este año, lo que supone una subida del 2,23%.
Datos nacionales
La compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020. Analizando solo agosto y sin tener en cuenta el acumulado del año, con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones.
En cuanto a las hipotecas, las constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se elevó en agosto a 33.271, un 7,5% más que en el mismo mes de 2024, con lo que suma ya 14 meses al alza. El importe medio de estas operaciones fue de 169.650 euros, lo que representa un incremento del 15,5% en tasa interanual; y el capital prestado ascendió a 5.644 millones de euros, un 24,1% más que un año antes.
