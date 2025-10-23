Universidad de Córdoba
El catedrático Raúl M. Luque, premiado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
El Premio Trayectoria de Grupo de la SEEN reconoce la labor del grupo de investigación de OncObesidad y Metabolismo, centrado en el estudio de la relación entre enfermedades metabólicas y el cáncer
El 66º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha reconocido al catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC) Raúl M. Luque con el Premio Trayectoria de Grupo, que destaca la actividad asistencial, docente o investigadora sobresaliente de grupos de Endocrinología y Nutrición en el ámbito nacional.
Raúl M. Luque es director del grupo OncObesidad y Metabolismo de la UCO-IMIBIC, centrado en el estudio de las bases celulares, moleculares y fisiopatológicas que subyacen al desarrollo y progresión de las enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes, las patologías tumorales y el cáncer y en la asociación e interacción fisiopatológica entre ambas patologías.
Se trata de un grupo consolidado con financiación regional, nacional e internacional, cuyo objetivo principal es identificar nuevas oportunidades diagnósticas, pronósticas y terapéuticas en la interacción entre las desregulaciones metabólicas –principalmente la obesidad- y las patologías tumorales, a fin de promover su transferencia a la sociedad y mejorar los sistemas de salud pública.
El premio, que tiene una dotación económica de 9.000 euros destinados a formación, ha sido entregado por la SEEN en una cita científica celebrada recientemente en Granada que ha reunido a especialistas nacionales e internacionales en Endocrinología y Nutrición.
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur