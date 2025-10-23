Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad de Córdoba

El catedrático Raúl M. Luque, premiado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

El Premio Trayectoria de Grupo de la SEEN reconoce la labor del grupo de investigación de OncObesidad y Metabolismo, centrado en el estudio de la relación entre enfermedades metabólicas y el cáncer

El investigador Raúl M. Luque.

El investigador Raúl M. Luque. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El 66º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha reconocido al catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC) Raúl M. Luque con el Premio Trayectoria de Grupo, que destaca la actividad asistencial, docente o investigadora sobresaliente de grupos de Endocrinología y Nutrición en el ámbito nacional.

Raúl M. Luque es director del grupo OncObesidad y Metabolismo de la UCO-IMIBIC, centrado en el estudio de las bases celulares, moleculares y fisiopatológicas que subyacen al desarrollo y progresión de las enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes, las patologías tumorales y el cáncer y en la asociación e interacción fisiopatológica entre ambas patologías.

Se trata de un grupo consolidado con financiación regional, nacional e internacional, cuyo objetivo principal es identificar nuevas oportunidades diagnósticas, pronósticas y terapéuticas en la interacción entre las desregulaciones metabólicas –principalmente la obesidad- y las patologías tumorales, a fin de promover su transferencia a la sociedad y mejorar los sistemas de salud pública.

El premio, que tiene una dotación económica de 9.000 euros destinados a formación, ha sido entregado por la SEEN en una cita científica celebrada recientemente en Granada que ha reunido a especialistas nacionales e internacionales en Endocrinología y Nutrición.

