El Ayuntamiento acuerda la cesión a la Universidad de Educación a Distancia de parte del antiguo colegio Lucano

La junta de gobierno local que está previsto que se celebre el próximo lunes 27 de octubre lleva en su orden del día la cesión, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de una parte del antiguo colegio Lucano a la Universidad de Educación a Distancia (UNED) para que establezca allí su sede. El acuerdo al que llegaron los vecinos de esta zona de la Fuensanta, el Consistorio y la UNED se dio a conocer hace ya más de un año, después de que se generara cierta polémica ante las inteciones del Ayuntamiento de destinar el espacio a centro de personas sin hogar.

Finalmente, ese espacio social no se hará, sino que el antiguo centro educativo, sin uso desde la pandemia del covid, se destinará, en parte, a sede de la UNED, mientras que las pistas deportivas serán para el barrio y otra parte será un centro de participación activa para mayores.

Lo que va a la junta de gobierno local es la mutación demanial externa y gratuita, la cesión, de parte del inmueble, que es de titularidad muncipal, para que se destine como espacio de servicio público de la educación superior universitaria. Las intenciones de la UNED, según lo dicho cuando se anunció el acuerdo, era poder disponer de las instalaciones para el curso 2025-2026, algo que no ha ocurrido. Según explicaron desde la Universidad a Distancia en su momento, se iban a hacer una serie de obras por fases para adaptar el edificio. Ahora mismo, el centro asociado de la UNED en Córdoba está en la plaza de la Magdalena.

Protestas vecinales

Los vecinos de la zona denunciaron la intención del Ayuntamiento de abrir en el antiguo colegio un centro para personas sin hogar, alegando que el barrio ya cuenta con espacios de este tipo y entendiendo que estos servicios debían estar más repartidos por la ciudad. El equipo de gobierno atendió las peticiones y finalmente se llegó al mencionado acuerdo, que contenta a todas las partes: vecinos, UNED y Ayuntamiento.