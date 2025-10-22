Los vecinos denuncian la inseguridad en el barrio tras el intento de secuestro de una menor: «Esto es el colmo ya»

Miércoles por la mañana. El barrio del Campo de la Verdad amanece en silencio algo más de 24 horas después de que dos varones intentaran secuestrar a una niña de dos años en la calle Sanchuelo, en El Cerro, en la zona alta del barrio. En las terrazas de los bares aún se comenta lo sucedido y muchos vecinos denuncian la creciente inseguridad de la zona, especialmente en los últimos meses. «Esto es el colmo ya», dice uno de ellos.

En los locales cercanos al lugar de los hechos relatan cómo dos hombres trataron de arrebatarle a una mujer a su hija mientras comían en un poyete. Tras un forcejeo y con la ayuda de algunos vecinos, los presuntos agresores huyeron y la madre logró conservar a la niña en brazos.

Una situación que «va a peor»

El clima en el barrio es de conmoción. Encarni, que trabaja en una carnicería, asegura que este suceso es consecuencia de una situación que «viene agravándose en las últimas semanas». Explica que hace unos días, «unas calles más abajo atracaron a punta de pistola a una mujer mayor en su domicilio». «Las personas mayores no pueden pasear solas ni sacar la basura de noche», denuncia con preocupación.

Imagen de la calle donde tuvo lugar el intento de secuestro. / Manuel Murillo

Isabel, que regenta una panadería, comparte la misma sensación: «El barrio está cada vez más inseguro. Da miedo pasear, tanto de día como de noche», comenta mientras se le quiebra la voz. «Vas paseando por la calle, te cruzas con alguien y no sabes por dónde te va a salir», prosigue.

«Van a por nuestros hijos»

Una mujer de avanzada edad, que escucha la conversación mientras empuja su carrito de la compra, explica que ese punto del barrio es especialmente delicado y que concentra «lo peor de cada casa». Aprovecha para mandar «mucha fuerza» a la familia afectada. «Nos quieren robar y ahora van a por lo que más queremos: nuestros hijos. Esto es de película», concluye.

En un bar cercano, Elisardo Fernández y José comentan lo sucedido: «Llevamos tres meses que cada día la cosa va a peor», dice el primero. El segundo recuerda que en este periodo «han abierto coches, robado a punta de pistola...». Ambos exigen a las administraciones que actúen y pongan freno a una situación que, aseguran, «se agrava día a día».