Reportaje
Los vecinos denuncian la inseguridad en el barrio tras el intento de secuestro de una menor: «Esto es el colmo ya»
«Las personas mayores no pueden pasear solas ni sacar la basura de noche», denuncian los vecinos del Campo de la Verdad
Miércoles por la mañana. El barrio del Campo de la Verdad amanece en silencio algo más de 24 horas después de que dos varones intentaran secuestrar a una niña de dos años en la calle Sanchuelo, en El Cerro, en la zona alta del barrio. En las terrazas de los bares aún se comenta lo sucedido y muchos vecinos denuncian la creciente inseguridad de la zona, especialmente en los últimos meses. «Esto es el colmo ya», dice uno de ellos.
En los locales cercanos al lugar de los hechos relatan cómo dos hombres trataron de arrebatarle a una mujer a su hija mientras comían en un poyete. Tras un forcejeo y con la ayuda de algunos vecinos, los presuntos agresores huyeron y la madre logró conservar a la niña en brazos.
Una situación que «va a peor»
El clima en el barrio es de conmoción. Encarni, que trabaja en una carnicería, asegura que este suceso es consecuencia de una situación que «viene agravándose en las últimas semanas». Explica que hace unos días, «unas calles más abajo atracaron a punta de pistola a una mujer mayor en su domicilio». «Las personas mayores no pueden pasear solas ni sacar la basura de noche», denuncia con preocupación.
Isabel, que regenta una panadería, comparte la misma sensación: «El barrio está cada vez más inseguro. Da miedo pasear, tanto de día como de noche», comenta mientras se le quiebra la voz. «Vas paseando por la calle, te cruzas con alguien y no sabes por dónde te va a salir», prosigue.
«Van a por nuestros hijos»
Una mujer de avanzada edad, que escucha la conversación mientras empuja su carrito de la compra, explica que ese punto del barrio es especialmente delicado y que concentra «lo peor de cada casa». Aprovecha para mandar «mucha fuerza» a la familia afectada. «Nos quieren robar y ahora van a por lo que más queremos: nuestros hijos. Esto es de película», concluye.
En un bar cercano, Elisardo Fernández y José comentan lo sucedido: «Llevamos tres meses que cada día la cosa va a peor», dice el primero. El segundo recuerda que en este periodo «han abierto coches, robado a punta de pistola...». Ambos exigen a las administraciones que actúen y pongan freno a una situación que, aseguran, «se agrava día a día».
Suscríbete para seguir leyendo
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos