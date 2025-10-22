Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las reacciones de la familia tras el intento de secuestro en el Cerro, la celebración del Día de la Policía Local en Córdoba y la detención del sospechoso por los robos en el Casco Histórico centran la crónica vespertina

Vecinos y familiares arropa a la familia de la niña que intentaron secuestrar en Córdoba.

Vecinos y familiares arropa a la familia de la niña que intentaron secuestrar en Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad continúa aterrorizada. La madre de la menor relata como ocurrieron los hechos y cómo tuvo que enfrentarse a las personas que intentaron arrebatarle de los brazos a la pequeña de dos años. En otro orden de cosas, hoy se ha celebrado precisamente el Día de la Policía Local en una jornada en la que los agentes han hecho balance y han asegurado que los delitos han descendido en la ciudad. Sin embargo y por último, nos hacemos eco de otro hecho delictivo. En este caso el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al sospechoso de los robos de las últimas semanas en viviendas del Casco Histórico.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Ocio

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  2. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  3. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
  7. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  8. La madre de la niña que intentaron secuestrar en el Sector Sur: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Investigada en Córdoba por falsificar con "calidad" desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton

Investigada en Córdoba por falsificar con "calidad" desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton

Una nueva plataforma digital agrupa a cerca de un millar de empresas de Córdoba lideradas por mujeres

Una nueva plataforma digital agrupa a cerca de un millar de empresas de Córdoba lideradas por mujeres

Los vecinos denuncian la inseguridad en el barrio: «Esto es el colmo ya»

Los vecinos denuncian la inseguridad en el barrio: «Esto es el colmo ya»

La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: «Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas»

La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: «Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas»

La Junta organiza una jornada técnica sobre la tramitación de las ayudas al alquiler para personas vulnerables

La Junta organiza una jornada técnica sobre la tramitación de las ayudas al alquiler para personas vulnerables

La industria minera mundial se reúne en el 7º Congreso Nacional de Áridos en Córdoba

La industria minera mundial se reúne en el 7º Congreso Nacional de Áridos en Córdoba

Futuro Singular premia a la Biblioteca Grupo Cántico, la asociación Empleo con Apoyo y a la investigadora Matilde Blanco

Futuro Singular premia a la Biblioteca Grupo Cántico, la asociación Empleo con Apoyo y a la investigadora Matilde Blanco
Tracking Pixel Contents