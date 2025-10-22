La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las reacciones de la familia tras el intento de secuestro en el Cerro, la celebración del Día de la Policía Local en Córdoba y la detención del sospechoso por los robos en el Casco Histórico centran la crónica vespertina
La familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad continúa aterrorizada. La madre de la menor relata como ocurrieron los hechos y cómo tuvo que enfrentarse a las personas que intentaron arrebatarle de los brazos a la pequeña de dos años. En otro orden de cosas, hoy se ha celebrado precisamente el Día de la Policía Local en una jornada en la que los agentes han hecho balance y han asegurado que los delitos han descendido en la ciudad. Sin embargo y por último, nos hacemos eco de otro hecho delictivo. En este caso el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al sospechoso de los robos de las últimas semanas en viviendas del Casco Histórico.
- La madre de la niña que intentaron secuestrar: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- La Policía Local registra un descenso de los delitos y más accidentes de tráfico con patinetes en el último año
- La Policía Nacional detiene al sospechoso de los robos en casas y edificios históricos del casco
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Licitada por segunda vez y por ocho millones más la urbanización del parque empresarial de La Rinconada
- Urbanismo licita la esperada restauración de la ermita de la Aurora en la calle San Fernando de Córdoba
- Investigada en Córdoba por falsificar con "calidad" desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton
- Ouigo pone a la venta a partir de mañana los billetes de la nueva línea diaria entre Córdoba y Barcelona
- Un hostelero, condenado a cárcel y a pagar un millón de euros por fraude en Córdoba
- La Subdelegación de Córdoba lamenta "la oportunidad perdida" de instalar la DGT en Poniente Sur
- Flora revalida su éxito en 2025 y prepara ya las dos próximas ediciones
Provincia
- Reclaman el testimonio del exsubdelegado del Gobierno en el juicio por el camino de Torilejos en Posadas
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
Cultura
Deportes
Ocio
Internacional
- El Parlamento de Israel da el primer paso para la anexión de Cisjordania, una línea roja para EEUU, en plena visita de Vance
