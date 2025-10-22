La familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad continúa aterrorizada. La madre de la menor relata como ocurrieron los hechos y cómo tuvo que enfrentarse a las personas que intentaron arrebatarle de los brazos a la pequeña de dos años. En otro orden de cosas, hoy se ha celebrado precisamente el Día de la Policía Local en una jornada en la que los agentes han hecho balance y han asegurado que los delitos han descendido en la ciudad. Sin embargo y por último, nos hacemos eco de otro hecho delictivo. En este caso el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al sospechoso de los robos de las últimas semanas en viviendas del Casco Histórico.

