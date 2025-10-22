Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 22 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La subida del precio del oro, el intento de secuestro de una menor en el Sector Sur y la apertura de la sede Grupo Oesía en la ciudad centran la crónica matutina

Trabajo en un taller de joyería del Parque Joyero de Córdoba.

Trabajo en un taller de joyería del Parque Joyero de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El precio del oro ha marcado su récord y ha duplicado su precio desde el año pasado. Esto ha hecho que ahora la joyería cordobesa más que un complemento sea una inversión. Así explican este hecho representantes del sector en Córdoba. En otro orden de cosas, la Policía Nacional investiga un intento de secuestro de una menor en el Campo de la Verdad, suceso por el que han sido detenidas dos personas. Y cerramos este boletín con una buena noticia para la economía cordobesa. La multinacional de ingeniería Grupo Oesía ha aterrizado en Córdoba con una nueva sede en la que promete crear más de un centenar de empleos e invertir un millón de euros.

Además, destacamos estas otras noticias:

