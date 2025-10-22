La actualidad del miércoles 22 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La subida del precio del oro, el intento de secuestro de una menor en el Sector Sur y la apertura de la sede Grupo Oesía en la ciudad centran la crónica matutina
El precio del oro ha marcado su récord y ha duplicado su precio desde el año pasado. Esto ha hecho que ahora la joyería cordobesa más que un complemento sea una inversión. Así explican este hecho representantes del sector en Córdoba. En otro orden de cosas, la Policía Nacional investiga un intento de secuestro de una menor en el Campo de la Verdad, suceso por el que han sido detenidas dos personas. Y cerramos este boletín con una buena noticia para la economía cordobesa. La multinacional de ingeniería Grupo Oesía ha aterrizado en Córdoba con una nueva sede en la que promete crear más de un centenar de empleos e invertir un millón de euros.
- El precio del oro sigue batiendo récord y las joyas cordobesas "vuelven a ser algo más que un adorno, son una inversión"
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El buscador de esencias más famoso del mundo: «Córdoba huele a felicidad»
- Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local
- La parcela que se barajó para la comisaría de Poniente en Córdoba será para uso vecinal
- La renta media de los hogares de Córdoba supera por primera vez el listón de los 30.000 euros
Educación
Universidad
- Mª Paz Aguilar, Decana de la Facultad de Ciencias de la UCO: «El nuevo grado de Matemáticas y Filosofía ha sido muy bien acogido»
Andalucía
- Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado
Provincia
- Una carretera de Córdoba tiene el tramo más peligroso de la red viaria de Andalucía: se sitúa entre estos dos municipios
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Palma del Río acogerá el séptimo centro de la UCO en la provincia, con el que se completará la red cordobesa
Cultura
Internacional
- Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: "La verdad triunfará"
España
Deportes
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto