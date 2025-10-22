La Subdelegación de Córdoba lamenta "la oportunidad perdida" de instalar la DGT en Poniente Sur

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha hablado este miércoles sobre la parcela ubicada en el distrito de Poniente Sur donde iba a ir una comisaría de la Policía Nacional y que luego se barajó para instalaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). La comisaría se descartó hace años, cuando el Ministerio del Interior decidió hacer una única entre los barrios del Arcángel y el Santuario, y ahora tempoco será para la DGT, pues finalmente se destinará a uso vecinal.

Preguntada por este asunto, la subdelegada ha dicho que "entendemos que ha sido una oportunidad que se ha perdido dentro del barrio" porque, ha añadido, "había habido más servicios" y habría servido para "revitalizar" la zona, que podría considerarse un nuevo barrio, el del Nuevo Zoco.

Para uso vecinal

Del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, celebrado ayer, se retiró del orden del día el punto referente a la cesión de esta parcela al Ministerio del Interior, que pretendía ubicar allí instalaciones de la DGT, ahora en Vallellano, como oficinas y aulas, y donde estaba previsto que se instalara la Guardia Civil de Tráfico.

Sin embargo, el uso que tendrá será vecinal porque así lo quieren los residentes de la zona, que lo han pedido en varias ocasiones. En este caso, lo que piden los vecinos es un equipamiento vecinal y no un edificio administrativo, como habría sido una comisaría o la sede de la DGT. Para esta última, tanto Interior como Urbanismo buscarán otras alternativas.