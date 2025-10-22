La Policía Nacional detiene en Córdoba al sospechoso de los robos en casas y edificios históricos del casco

La Policía Nacional ha detenido a un hombre sospechoso de robar en en varios edificios en obras en el casco histórico de Córdoba. Se trata de una serie de hurtos que se han producido en las últimas semanas en inmuebles particulares y algunos edificios históricos como el convento de Santa Isabel o los Baños de San Pedro, según avanzó Diario CÓRDOBA. En todos los supuestos, el ladrón sustrajo materiales de construcción y herramientas, sobre todo eléctricas, como pistoletes y radiales.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman este miércoles que ayer martes se produjo la detención de un individuo que podría estar detrás de estos robos y al que los agentes le atribuyen en concreto la autoría de seis robos. Las mismas fuentes informan de que fue una patrulla de seguridad ciudadana la que detuvo al sospechoso después de detectar como sospechosa la conducta de un individuo ante su presencia. Los policías iniciaron la persecución cuando el hombre se dio a la fuga deshaciéndose además de varios objetos. Los agentes comprobaron que algunos de estos materiales habían sido denunciados por haber sido robados, por lo que procedieron a la detención de esta persona de la que no han trascendido detalles.

Además de los Baños de San Pedro y el Convento de Santa Isabel, en Santa Marina, el sospechoso habría aprovechado la noche para robar en otras direcciones también en obras: una casa ubicada en la calle Gutiérrez de los Ríos y otra casa en la calle Judíos. El primero de esos robos se produjo la noche del jueves, a eso de la 1 de la madrugada, cuando saltó la alarma que hay instalada en la casa; y el segundo, la semana pasada, pero no lo detectaron hasta la mañana siguiente cuando los trabajadores de la empresa de construcción acudieron a la obra.

Mismo 'modus operandi'

Los robos,-- se le atribuyen un total de seis--, habían sido denunciados a la Policía Nacional y habían tenido un modus operandi similar. En todos los casos, el asaltante había entrado en los inmuebles trepando por las fachadas durante la noche. En sus incursiones sustraía las mejores herramientas de la empresa que estaba llevando a cabo la reforma, entre ellas la rehabilitación del antiguo convento para convertirlo en hotel.