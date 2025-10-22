La Policía Local recibe casi 116.000 llamadas el último año y registra un aumento en los accidentes de tráfico

La Policía Local de Córdoba recibió durante 2024 un total de 115.878 llamadas en la central del 092, detectando un aumento en los accidentes de tráfico, incluidos los que involucran patinetes eléctricos. Es uno de los datos que ha ofrecido el cuerpo de seguridad durante el acto anual de entrega de premios al mérito policial por el Día de San Rafael, patrón de los agentes.

El jefe de la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz, ha desgranado los datos en una alocución que ha convertido en una crónica de cómo se vive un día con los agentes, destacando las actuaciones más básicas y la ayuda ciudadana en una jornada normal. Así, además de esas casi 116.000 llamadas recibidas, se abrieron 11.042 expedientes por avisos del 112.

Díaz ha destacado los avisos por accidentes, con un ligero aumento con respecto al año anterior. Así, se recibieron 2.223 llamadas, de las que 86 fueron por incidentes con patinetes eléctricos. Del total de los accidentes atendidos este año, en 135 se registraron heridos graves y cuatro personas fallecieron.

El jefe de la Policía Local, Juan Díaz. / AJ González

La actuación por violencia de género hizo a la policía actuar realizar 197 atestados, con 89 detenciones. Se retiraron 255 vehículos abandonados, se trabajó en 2.645 intervenciones junto a los bomberos, se hizo 8.661 pruebas de alcoholemia y 165 detenidos por tráfico de drogas, estando "a pie de calle y dando un servicio mejor al ciudadano".

El alcalde, José María Bellido, ha querido destacar además la actuación de la Policía Local durante varios eventos complicados, como el apagón, el incendio de la Mezquita-Catedral, el de la Sierra o la crecida del río Guadalquivir, así como en las fiestas que celebra habitual de la ciudad. El alcalde ha celebrado "el trabajo en equipo, la coordinación y respuesta inmediata a la ciudadanía, que es marca de la casa de nuestra Policía Local y del área de Seguridad del Ayuntamiento".

Asimismo, Bellido ha querido poner en valor el trabajo del Ayuntamiento para dotar de mejores medios y personal a los agentes. Bellido ha celebrado el acuerdo logrado con los sindicatos policiales "para la justa retribución de los trabajos que conforman nuestro calendario festivo" y ha agradecido "la constante voluntad del diálogo y la disposición a un acuerdo que nosotros vamos a prolongar durante los próximos años, ofreciendo un clima de estabilidad demandado durante años y que hoy ya es una realidad".

El alcalde ha recordado la incorporación de más de medio centenar de nuevos agentes que se suman a la plantilla y la renovación de toda la flota de vehículos, así como la mejora del sistema de comunicació para "una policía local moderna, adaptada a las necesidades de una Córdoba que crece, una Policía Local del siglo XXI, con capacidad de respuesta, de adaptación, que apuesta por las nuevas tecnologías y que pone de manifiesto su constante reconoción y adaptación a las nuevas necesidades". Ha valorado además la puesta en marcha de la Unidad Guardián para vigilar el casco histórico, un operativo "novedoso, ambicioso y moderno que ya está dando sus frutos en una zona de máximo interés y de máximo cuidado como es el entorno de nuestra Mezquita-Catedral".

Entrega de premios

Durante el acto se ha hecho un sentido homenaje a los policías que se jubilan, incluido el exjefe de la Policía Local, Antonio Serrano, tras 19 años al frente del cuerpo de seguridad y por "su vocación de servicio ejemplar, guiando con firmeza humanidad y profesionalismo a toda la plantilla". También se ha homenajeado a los policías locales por sus años de servicio y el mérito por su trabajo.

Agentes durante el acto. / A. J. González

Además, también se han entregado reconocimientos a empresas y civiles por su colaboración con los agentes en diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad, entre ellas a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba; la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil; el Cabildo Catedral de Córdoba, Grúas Mata; Ortoespaña, Zeta Party y Grupo Rochel. Además, también se ha homenajeado al inspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Sevilla, Pedro González; al jefe del Servicio de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, Francisco Nebrera; la comisaria principal y jefa provincial de la Policía Nacional, María Dolores López Sánchez; el general jefe de la BRI X, Fernando Ruiz Gómez.

En este sentido, el alcalde ha expresado que "es un día para honrar y para poner en valor el trabajo diario, la vocación de servicio público y el arraigo que año tras año se ha logrado entre los cordobeses y su Policía Local", mientras el delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha asegurado que "es un día de orgullo, de reconocimiento y de gratitud" que ha hecho extensiva a los familiares de los agentes.