Ouigo crea una nueva línea diaria de Alta Velocidad entre Córdoba y Barcelona

Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad ha presentado hoy su nuevo trayecto transversal entre Barcelona y Sevilla, con parada en Córdoba. Una nueva ruta de ida y vuelta diaria que la compañía pondrá en marcha a partir del 14 de diciembre y que permitirá a los usuarios viajar entre ambas ciudades comprando un único billete y sin bajarse del tren.

La nueva ruta, que tendrá paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, abre mañana 23 de octubre, la venta de billetes para viajar a partir del 14 de diciembre y hasta el 2 de agosto de 2026. Una nueva apertura con la que la compañía sigue invitando a sus viajeros a descubrir sus destinos y a vivir todos esos planes que están a tan solo un billete de distancia; y que se podrán comprar a través de la APP y de la web de Ouigo .

Así lo ha anunciado hoy Federico Pareja, director comercial y de marketing de la citada compañía, en un evento simultáneo entre Sevilla y Barcelona para presentar la apuesta por esta nueva línea que conecta ambas ciudades.

Conexiones de Ouigo / Córdoba

Gracias a esta conexión sin transbordo entre Barcelona y Sevilla, Ouigo suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid.

La compañía de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más pequeños —tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto— y compensaciones en retrasos a partir de media hora. Además, Ouigo cuenta con la opción “Tiempo para pensar”, que por tan solo 2€ permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días. Además, para ofrecer un viaje inmejorable, los trenes Ouigo cuentan con OuibarR, una cafetería atendida por el personal a bordo, y el nuevo servicio SmartbarR, que permite realizar pedidos sin levantarse del asiento.