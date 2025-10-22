Transportes
Ouigo crea una nueva línea diaria de Alta Velocidad entre Córdoba y Barcelona
La venta de billetes comenzará a partir de mañana, día 23 de octubre, aunque la línea no estará operativa hasta el 14 de diciembre
Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad ha presentado hoy su nuevo trayecto transversal entre Barcelona y Sevilla, con parada en Córdoba. Una nueva ruta de ida y vuelta diaria que la compañía pondrá en marcha a partir del 14 de diciembre y que permitirá a los usuarios viajar entre ambas ciudades comprando un único billete y sin bajarse del tren.
La nueva ruta, que tendrá paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, abre mañana 23 de octubre, la venta de billetes para viajar a partir del 14 de diciembre y hasta el 2 de agosto de 2026. Una nueva apertura con la que la compañía sigue invitando a sus viajeros a descubrir sus destinos y a vivir todos esos planes que están a tan solo un billete de distancia; y que se podrán comprar a través de la APP y de la web de Ouigo.
Así lo ha anunciado hoy Federico Pareja, director comercial y de marketing de la citada compañía, en un evento simultáneo entre Sevilla y Barcelona para presentar la apuesta por esta nueva línea que conecta ambas ciudades.
Gracias a esta conexión sin transbordo entre Barcelona y Sevilla, Ouigo suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid.
La compañía de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más pequeños —tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto— y compensaciones en retrasos a partir de media hora. Además, Ouigo cuenta con la opción “Tiempo para pensar”, que por tan solo 2€ permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días. Además, para ofrecer un viaje inmejorable, los trenes Ouigo cuentan con OuibarR, una cafetería atendida por el personal a bordo, y el nuevo servicio SmartbarR, que permite realizar pedidos sin levantarse del asiento.
