Una nueva plataforma digital agrupa a cerca de un millar de empresas de Córdoba lideradas por mujeres

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) presentó ayer en el Invernadero del Mercado Victoria la plataforma digital Empresarias Cordobesas, un nuevo proyecto financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que nace con el propósito de visibilizar y conectar el talento femenino emprendedor en Córdoba y su provincia.

La presidenta del FEPC, Inmaculada Pérez, dijo que «se trata de una red en crecimiento con la que comentamos la colaboración, el apoyo mutuo y las sinergias entre mujeres de negocio».

Por su parte, la coordinadora del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer), Rosario Alarcón, precisó que «el proyecto tiene una relevancia especial en el ámbito rural, donde además se ofrece visibilidad y apoyo a las empresarias, no solo impulsando sus negocios, sino que contribuye al desarrollo económico local y a la cohesión de nuestras comunidades».

Plataforma web

Victoria Valentín, diseñadora de la plataforma, destacó que en esta web (empresariascordobesas.es) se recoge una importante base de datos de unas 900 mujeres empresarias de toda la provincia, por sectores, resolviendo dudas a las asistentes y ofreciendo detalles sobre las oportunidades que esta herramienta brindará a las mujeres empresarias.