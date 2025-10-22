El Movimiento Ciudadano advierte de la bajada de ingresos en los presupuestos municipales para 2026

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se reunió este miércoles en una sesión con bastantes temas de calado. Uno de ellos tenía que ver con el dictamen de este organismo presidido por Juan Andrés de Gracia sobre el proyecto de presupuestos municipales para el año que viene. Más allá de pedir que estas cuentas se aprueben «en tiempo y forma» para facilitar su aplicación, el CMC también hace una serie de recomendaciones a este proyecto. En el apartado de ingresos, el Movimiento Ciudadano advierte de que no se puede ir hacia una bajada generalizada «más allá de algún caso justificado». Este organismo considera que debe mantenerse «la capacidad financiera» del Ayuntamiento para poder dar servicios públicos de calidad. A su vez, señala que tampoco puede irse a «una subida desmesurada de los impuestos» y recuerda que, ahora mismo, «el problema deriva de la suma de subidas acumuladas de las tasas de Sadeco y Emacsa».

Entre las valoraciones que hace el CMC sobre este proyecto de presupuestos destaca también la petición de más «inversión social integral» en Las Palmeras y ampliar esto al Distrito Sur, al Sureste y a Las Moreras. En inversiones, el Movimiento Ciudadano pide incluir partidas para los equipamientos que deben complementar el parque de Levante o previsiones para el nuevo pabellón de la Juventud. También propone el CMC que se incluyan iniciativas de forma clara, como la puesta en marcha del nuevo puente de Alcolea, el centro cívico de San Agustín o incluir partidas para los de Huerta de Santa Isabel y Nuevo Poniente.

Más asuntos

Otro punto del orden del día era la ronda Norte. En este caso, el CMC vuelve a insistir en que la carretera «solo tiene sentido» si de verdad mejora a la actual y si no causa molestias vecinales. Además, también pide de nuevo que se encargue el proyecto de la segunda fase, un compromiso que tomaron en su día Ayuntamiento y Junta y que no se ha cumplido.

En el orden del día, el Movimiento Ciudadano también aprobó una serie de propuestas para mejorar el servicio de recogida de basura; su dictamen en torno al plan de acción contra el ruido; sobre el plan director de arbolado y se aprobaron una serie de propuestas complementarias a los proyectos de accesibilidad.