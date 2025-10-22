Licitada por segunda vez y por ocho millones más la urbanización del parque empresarial de La Rinconada

La junta de compensación de los terrenos del plan parcial de La Rinconada, en Córdoba capital y donde está proyectada la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ha vuelto a licitar las obras de urbanización de los terrenos donde se levantará un parque empresarial. Los trabajos salieron a concurso en junio y el proceso para adjudicarlos había avanzado, sin embargo, como ya informaron desde la propia junta de compensación, se decidió licitarlos de nuevo para actualizar los precios al alza. En este caso, se suman ocho millones de euros más al presupuesto base de licitación, que alcanza los 56 millones con los impuestos incluidos.

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este martes y se le aplica tramitación de urgencia para no alargar los plazos. Teniendo en cuenta que hay 15 días naturales para presentar las ofertas, el plazo para la presentación de las empresas que quieran concurrir finalizará el próximo 4 de noviembre. La actualuzación de precios ha venido a raíz de las demandas de las propias empresas que se presentaron a la primera licitación, un total de siete, y que advertían de que el presupuesto se había quedado por debajo de los precios de mercado.

Terrenos de La Rinconada donde irá la Base y que están urbanizados. / Manuel Murillo / COR

Activándose el plazo de urgencia lo que se consigue es una reducción de plazos, y aunque 15 días puedan parecer pocos hay que tener en cuenta que las empresas interesadas en ejecutar las obras ya habían hecho sus deberes de cara a la primera licitación. Esto no quita que al concurso, ahora licitado de nuevo, puedan presentarse nuevas empresas. En su momento, fueron siete las que concurrieron a la licitación para hacerse con el contrato, la mayoría de ellas, hasta seis, uniones temporales de varias sociedades.

Las obras

La empresa que finalmente se haga con el contrato deberá urbanizar los terrenos del parque empresarial que irá junta a la Base y cuyos servicios urbanísticos surtirán a los propios edificios del edificio militar. Los terrenos de la Base, cabe recordar, ya están urbanizados y vallados, a la espera de engancharse a los servicios (como luz y agua) que preste el propio parque una vez estén urbanizados. La urbanización del parque no será la única obra que habrá que desarrollar en el terreno. En total, son seis proyectos que se van a licitar de manera independiente. El primero, el de más entidad, es el ya citad, con una duración prevista de 36 meses. También deberá encargarse el enlace con la carretera (7,6 millones); una subestación de 80 megavatios que se licitará por ocho millones; el proyecto de abastecimiento y saneamiento, la instalación de las tuberías, que eso llegará hasta Alcolea y que costará otros ocho millones; la construcción de un depósito que se va a colocar en un cerro enfrente de la Base, que son 3,5 millones, y una depuradora que va a dar servicio no solo a la urbanización, sino al polígono del Aceite y al Cerro de los Ángeles, que costará otros 3,5 millones.