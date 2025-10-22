Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos en Córdoba

En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur

Se les atribuye un delito de secuestro en grado de tentativa

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional.

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional. / Archivo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Policía Nacional de Córdoba detuvo en la noche del lunes a dos personas por un presunto intento de secuestro de una menor de edad en la zona del Sector Sur. Según ha sabido este periódico, tras pasar a disposición judicial, han sido puestos en libertad con cargos. Las fuentes consultadas señalan que se les atribuye un delito de secuestro en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas, cuando se alertó a los agentes de que una joven estaba siendo víctima de un intento de retención forzosa en una zona cercana al Campo de la Verdad, concretamente en el entorno de la oficina de Correos. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del 091, que localizó a dos varones que coincidían con la descripción facilitada por testigos y procedió a su detención.

La rápida intervención evitó que la menor sufriera daños y permitió asegurar la zona mientras se recababan los primeros testimonios. Fuentes próximas a la investigación explican que los arrestados son mayores de edad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar si existía relación previa entre los detenidos y la víctima.

Durante la noche del lunes y la jornada del martes circularon en redes sociales varios vídeos y fotografías grabados por vecinos de la zona que presenciaron parte de la actuación policial. Dichas imágenes ya están siendo analizadas por los agentes. 

