La Junta organiza una jornada técnica sobre la tramitación de las ayudas al alquiler para personas vulnerables
La delegada de Fomento destaca la colaboración con los servicios sociales para agilizar la gestión de la convocatoria 2025, dotada con 1,86 millones
La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba ha celebrado este miércoles, 22 de octubre, una jornada informativa con profesionales del trabajo social para abordar la convocatoria 2025 de ayudas al alquiler dirigidas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables.
La delegada territorial, Carmen Granados, ha abierto el encuentro agradeciendo la asistencia de las y los profesionales convocados y ha destacado “la importancia de reforzar la coordinación entre los distintos equipos técnicos y entidades implicadas en la tramitación de estas ayudas, especialmente con el ámbito del trabajo social, cuya labor resulta fundamental para llegar de manera efectiva a quienes más lo necesitan”.
Durante su intervención, Granados ha estado acompañada por Concepción Alinque, jefa del Servicio de Vivienda; Antonio Villar, jefe de negociado de Patrimonio del mismo servicio; y José Luis Aguilera, del Servicio de Vivienda. La delegada ha subrayado el valor de este encuentro “como un espacio de intercambio de información y colaboración que redunde en beneficio de la ciudadanía”.
Se podrán solicitard del 3 de noviembre al 2 de diciembre
En su exposición, ha recordado que la nueva convocatoria, publicada mediante la orden de 8 de octubre de 2025 (BOJA nº 199, de 16 de octubre), mantendrá abierto el plazo de presentación de solicitudes del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, ambos inclusive.
Granados ha resaltado que la convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria total de 1.862.190 euros, de los cuales 544.500 euros proceden de financiación autonómica y 1.317.690 euros de fondos estatales, lo que supone un incremento del 111,64% respecto a 2024.
“La experiencia acumulada en los últimos años nos ha mostrado la importancia de mantener una colaboración estrecha y constante entre todos los actores implicados, con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar que la ayuda llegue en el menor tiempo posible a las personas beneficiarias”, ha indicado.
La delegada ha concluido afirmando que el propósito de la Junta de Andalucía es “seguir avanzando en una gestión más eficaz, transparente y coordinada, que refuerce la protección social y el derecho a una vivienda digna”. Asimismo, ha mostrado “la total disponibilidad del Servicio de Vivienda para resolver las dudas que puedan surgir, tanto por vía telefónica como por correo electrónico o reuniones directas”.
Con esta jornada, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reafirma su compromiso con el apoyo a los colectivos más vulnerables, impulsando medidas que garanticen el acceso a la vivienda y fomenten la colaboración interinstitucional en la gestión administrativa.
