Izquierda Unida exige la dimisión de la delegada de Inclusión Social por la pérdida masiva de expedientes de dependencia

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha exigido la dimisión de la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ante el “grave caos” que se está produciendo en la tramitación de los expedientes relacionados con la Ley de la Dependencia.

Hace apenas unos días, Izquierda Unida denunció públicamente que "el gobierno andaluz había extraviado cientos de expedientes correspondientes al año 2023”, lo que está provocando un "perjuicio enorme” a decenas de familias que llevan esperando cerca de dos años para que se les reconozca o revise la ayuda a la dependencia de sus familiares.

Desde la organización recuerdan que, tras aquella denuncia, el Ejecutivo andaluz reaccionó acusando a Izquierda Unida de “alarmistas”. Sin embargo, los hechos están demostrando todo lo contrario: “cada día son más las personas que se ponen en contacto para confirmar que sus expedientes han desaparecido o se encuentran sin rastro en los centros de servicios sociales”.

Uno de los numerosos casos que han llegado a la organización es el de una vecina de Pedro Abad, que acudió hace unos días a consultar el estado del expediente de su padre, tramitado en julio de 2024, y se encontró con que no aparecía en el sistema. La trabajadora social le sugirió iniciar de nuevo el procedimiento, a lo que la afectada se negó, presentando el justificante de la solicitud registrada el año pasado. La vecina ha advertido que, si no obtiene respuesta en los próximos días, acudirá a la vía judicial.

Sistema público de sanidad

Para Izquierda Unida, este nuevo ejemplo confirma que la delegada de Inclusión Social “mintió y que el caos administrativo es un hecho de enorme gravedad”. Por ello, la organización considera que su continuidad al frente de la Delegación resulta “insostenible” y exige su “dimisión inmediata”.

Izquierda Unida subraya además que esta situación vuelve a poner de manifiesto que el Partido Popular continúa con su línea de “desmantelar los servicios públicos”, tal y como está ocurriendo con la sanidad pública y con el caos generado en el programa de cribado del cáncer de mama.

Desde la formación se advierte de que todo este asunto será planteado en el Parlamento andaluz y “en cuantas instituciones sea necesario para que se esclarezcan estos graves hechos y se depuren las responsabilidades políticas oportunas”.

Finalmente, Izquierda Unida hace un llamamiento a todas las personas que tramitaron expedientes de dependencia entre 2023 y 2024 para que acudan a sus centros de servicios sociales y verifiquen el estado de sus solicitudes, ya que todo apunta a que “una gran parte de estos expedientes podrían haberse extraviado".