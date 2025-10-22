Investigada en Córdoba por falsificar con "calidad" desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial cuyas falsificaciones eran tan perfectas que, en palabras de los agentes que han intervenido en esta operación, ha sido "complejo" determinar que los productos no eran auténticos.

En un nota, la Benemérita informa de que dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia a través del servicio de Fiscal y de Fronteras, contra la comisión de hechos delictivos contra la propiedad intelectual, tales como la falsificación de la marca o el diseño, observó durante uno de estos servicios desarrollado en una empresa de paquetería de la provincia, varios envíos que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron inspeccionarlos.

Tras inspeccionar varios paquetes que provenían del mismo remitente, localizaron en su interior, objetos como nueve relojes de la marca Rolex, otros tres de la firma Patek Philippe, otro de Hublot, dos carteras de Louis Vuitton, así como dos bolsos de la citada firma francesa.

Más de 27.600 euros

Ante ello, informa la Guardia Civil, se inició una investigación que, por la diversidad de los objetos aprehendidos, las distintas marcas implicadas y la calidad de las falsificaciones, resultó muy compleja, fruto de la cual se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones, ascendiendo la valoración de la totalidad de los perjuicios causados a las distintas marcas de unos 27.675 euros

La Guardia Civil, una vez obtenidos los indicios suficientes, e identificado a la persona que había remitido los objetos, procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.