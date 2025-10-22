Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 22 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Presentación
‘Teófilo Laureano Pérez-Cacho Villaverde’
Presentación del libro Teófilo Laureano Pérez-Cacho Villaverde, de Laureano Pérez-Cacho García, María del Pilar Pérez-Cacho García y Santiago Pérez-Cacho García. Acompañarán a los autores José Cosano Moyano y Calixto Torres.
CÓRDOBA. IES Luis de Góngora.
Diego de León, 2.
19.30 horas.
Conferencia
‘Limas, jazmines y palmeras: Córdoba, del jardín nobiliario al parque burgués’
Tendrá lugar la conferencia Limas, jazmines y palmeras: Córdoba, del jardín nobiliario al parque burgués, por Gonzalo J. Herreros Moya, director de Museos del Ayuntamiento de Córdoba.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
20.00 horas.
Actividades
Continúa la Feria del Libro
Destacar la presentación de Rafael Reig con su libro Lo que sé de Almudena (Tusquets), a las 17.00. Mesa redonda sobre literatura escrita por profesionales de la Veterinaria, a las 18.00 y a la misma hora, en la Caseta Gloria fuertes, Pere Ginard dirigirá el taller infantil de ilustración Juegos fritos, basado en su libro Juegos de antaño para todo el año.
CÓRDOBA. Feria del Libro.
Bulevar del Gran Capitán.
Desde las 17.00 horas.
Niños
‘La Hora del cuento’
Sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante y El Higuerón, a las 17.00 y Poniente Sur, a las 18.00 horas. Entrada libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante/ Higuerón/ Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
Día Santos
Visita guiada
Con motivo del Día de los Santos, habrá una visita guiada al Cementerio de San Rafael.
CÓRDOBA. Cementerio de San Rafael.
Avda. de Libia, s/n.
19.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Los latidos del silencio’
Sigue la muestra Los latidos del silencio, de Luis González Palma. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 10.00 a 18.00 horas.
