400 plazas
Las Fuerzas Armadas abren el plazo para ingresar en el cuerpo de Reservista Voluntario
Los interesados pueden dirigirse al Centro de Selección de la Subdelegación de Defensa a partir del próximo 4 de noviembre
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria para el proceso de selección para la adquisición de la condición de Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas, un cuerpo compuesto por "ciudadanos que quieren aportar de forma voluntaria y temporal sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes misiones que llevan a cabo los Ejércitos y la Armada", tal y como afirma la Subdelegación de Defensa en Córdoba en un comunidado. De igual modo, los reservistas voluntarios podrán ser activados para participar en las unidades conjuntas del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de la Unidad Militar de Emergencias, poniendo de este modo, "la formación y experiencia que acumulan en sus profesiones civiles al servicio de la sociedad".
En esta convocatoria de 2025, se ofertan cuatrocientas 400 plazas, distribuidas entre el Ejército de Tierra (189), la Armada (60), el Ejército del Aire y del Espacio (72) y los Cuerpos Comunes (79). Para optar a cada una de estas plazas, es necesario cumplir con los requisitos marcados, entre los que destaca estar en posesión de la titulación del sistema educativo que se indica en cada caso.
Para participar en el proceso, debe realizarse solicitud de cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa, Sede Electrónica Central disponible en el siguiente enlace: Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración (defensa.gob.es). El plazo de solicitud se inicia el día 23 de octubre y finaliza el día de 11 de noviembre de 2025.
Para los interesados en realizar las pruebas de selección en la ciudad de Córdoba, éstas se desarrollarán en el Centro de Selección de la Subdelegación de Defensa a partir del día 4 de noviembre de 2025.
Para cualquier información sobre la convocatoria, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Córdoba (Plaza de Ramón y Cajal, s/n) a través del correo electrónico: reclutamientocordoba@oc.mde.es y del teléfono 957 474001, o pueden informarse en la siguiente página web del Ministerio de Defensa Inicio - Reclutamiento
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos