Las Fuerzas Armadas abren el plazo para ingresar en el cuerpo de Reservista Voluntario

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria para el proceso de selección para la adquisición de la condición de Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas, un cuerpo compuesto por "ciudadanos que quieren aportar de forma voluntaria y temporal sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes misiones que llevan a cabo los Ejércitos y la Armada", tal y como afirma la Subdelegación de Defensa en Córdoba en un comunidado. De igual modo, los reservistas voluntarios podrán ser activados para participar en las unidades conjuntas del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de la Unidad Militar de Emergencias, poniendo de este modo, "la formación y experiencia que acumulan en sus profesiones civiles al servicio de la sociedad".

En esta convocatoria de 2025, se ofertan cuatrocientas 400 plazas, distribuidas entre el Ejército de Tierra (189), la Armada (60), el Ejército del Aire y del Espacio (72) y los Cuerpos Comunes (79). Para optar a cada una de estas plazas, es necesario cumplir con los requisitos marcados, entre los que destaca estar en posesión de la titulación del sistema educativo que se indica en cada caso.

Para participar en el proceso, debe realizarse solicitud de cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa, Sede Electrónica Central disponible en el siguiente enlace: Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración (defensa.gob.es). El plazo de solicitud se inicia el día 23 de octubre y finaliza el día de 11 de noviembre de 2025.

Para los interesados en realizar las pruebas de selección en la ciudad de Córdoba, éstas se desarrollarán en el Centro de Selección de la Subdelegación de Defensa a partir del día 4 de noviembre de 2025.

Para cualquier información sobre la convocatoria, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Córdoba (Plaza de Ramón y Cajal, s/n) a través del correo electrónico: reclutamientocordoba@oc.mde.es y del teléfono 957 474001, o pueden informarse en la siguiente página web del Ministerio de Defensa Inicio - Reclutamiento