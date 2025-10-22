Flora revalida su éxito en 2025 y prepara ya las dos próximas ediciones

"Ha sido una edición buenísima, con los patios llenos como todos los años y las actividades han estado llenas de gente", ha valorado este miércoles la directora de Flora, María Van den Eynde, aún a la espera de conocer los resultados del último día de visitas.

El Festival Internacional de las Flores de Córdoba echará el cerrojo a su octava edición este jueves 23 de octubre cuando finalice con la habitual Guerrilla Floral, que se celebrará en los Jardines del Huerto de Orive desde las 16.00 hasta las 19.00 horas.

Lo hará con una "percepción muy buena recogida a pie de calle" por los miembros de la organización, y gracias también al tiempo, que esta vez ha acompañado, ha subrayado la directora para Diario CÓRDOBA. "A la gente le ha gustado mucho, no solamente las instalaciones, sino también las actividades que se han programado en el festival. Estamos muy contentos y satisfechos".

Tal y como afirma María Van den Eynde, el número definitivo de visitas registradas se equiparará al del año pasado, con unas 200.000, que es lo que permite el máximo de aforo calculado, teniendo en cuenta los horarios y las dimensiones de los patios, a excepción del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

En ese sentido, el gran barómetro está en el seguimiento, cada vez mayor, a las actividades de la programación, tanto en las visitas guiadas, que agotaron sus plazas al poco de salir, como en los talleres y las ponencias.

Un aniversario "muy especial"

Desde la dirección han avanzado que ya se está "trabajando en paralelo" para las dos próximas ediciones, la de 2026 y la de 2027, que coincidirá con el décimo aniversario del festival.

A pesar de que el contrato para la realización del festival y el Ayuntamiento de Córdoba se firma de año en año, la sintonía entre las partes es muy buena y no se plantea un escenario de Córdoba sin Flora, ni Flora fuera Córdoba en el futuro. Es por ello que ya están manos a la obra con los artistas de la próxima edición, al igual que con la programación del año 2027. "Queremos hacer algo muy especial para la ciudad", ha afirmado la directora de Flora.