Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 23 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Zafra Bueno
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio de San Rafael
Dolores Polo Luque
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio de San Rafael
José Molina Granados
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio de La Fuensanta
