Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 23 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Zafra Bueno

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio de San Rafael

Dolores Polo Luque

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio de San Rafael

José Molina Granados

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio de La Fuensanta

