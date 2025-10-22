Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casco histórico

Urbanismo licita la esperada restauración de la ermita de la Aurora

El alcalde ya dijo que una vez arreglado el espacio se cedería a los vecinos

Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando.

Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación la restauración de la ermita de la Aurora, en la calle San Fernando, una obra muy demandada por los vecinos de la zona. En este caso, Urbanismo encarga los trabajos para la obra de restauración de la muralla y los paramentos de la antigua ermita, con un presupuesto base de 44.000 euros, con impuestos. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen hasta el 31 de octubre para hacerlo y, una vez adjudicada, el plazo de ejecución será de cuatro meses.

Según lo explicado en su día por Juan Murillo, arqueólogo de la GMU, la intervención no será de gran calado, pues la ermita ya se sometió a un proceso de restauración en su momento. Eso sí, hubo que cerrarla en 2020, año hasta el que se usó como espacio vecinal, cuando se derrumbó parte de la muralla. Lo que se hará con los trabajos que salen a licitación es erradicar la hiedra que se cierne sobre el muro de contención para que no llegue a perjudicar a la consolidación del mismo. Según explicó Murillo, es precisamente la hiedra "el principal problema" que se ha encontrado en el espacio, llegando incluso a salir desde la verja y abrazarse a los naranjos de la calle. Se ha cortado, pero ha vuelto a salir, por lo que el objetivo es hallar sus raíces e intentar quitarla de forma definitiva.

De la misma forma, se eliminarán las jardineras adosadas a la muralla y se limpiará y se restaurará el tramo de muralla de la mitad sur del recinto. También se limpiará y consolidará la estructura de la ermita que se conserva y se harán intervenciones puntuales y se intentarán conservar los pavimentos dañados.

Uso vecinal

Cuando el alcalde, José María Bellido, presentó la intervención, ya anunció que la ermita, una vez restaurada, se volvería a ceder a los vecinos para que le den uso social y cultural. No han sido pocas las protestas a lo largo de los últimos años reclamando el arreglo y la apertura de este espacio del casco histórico, donde se han celebrado, en el paso, numerosos actos.

