Córdoba acogerá el Congreso Nacional de los profesionales del sector de los eventos

La Federación Española de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC España) ha elegido Córdoba como sede de la 38.ª edición de su Congreso Nacional Anual, que se celebrará del 19 al 21 de febrero y atraerá a profesionales del sector de los eventos, posicionando a la ciudad como destino MICE de calidad, sostenible y competitivo.

Se trata de un encuentro de ámbito nacional, transversal y multisectorial, que ha sido presentado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por la presidenta de la citada federación, Matilde Almandoz, y que reunirá en el Palacio de Congresos a casi 300 agentes y operadores implicados, para analizar las tendencias y desafíos futuros del sector, impulsando la transformación digital y fomentando la sostenibilidad y responsabilidad social en la organización de eventos.

El congreso ofrece una programación diversa, con conferencias plenarias, formaciones y mesas redondas con líderes y expertos del sector Mice, además de talleres, presentaciones comerciales, trabajos colaborativos y visitas técnicas, que terminará en una jornada de visitas culturales por la ciudad.

Para Bellido, la elección de Córdoba para celebrar esta edición del congreso "demuestra la capacidad que hemos demostrado tener para acoger grandes eventos y ofrece a la ciudad una plataforma para proyectar nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, posicionándonos como destino Mice de referencia".