Viviendas okupadas en Córdoba: más de 250 inmuebles en esta situación están a la venta en el mercado inmobiliario

La venta de viviendas okupadasse consolida en el mercado inmobiliario español, y también en la provincia de Córdoba y en su capital. A nivel nacional, un 3% de los inmuebles a la venta se encuentra sin posesión, es decir, ocupados por personas de forma irregular. En cifras totales, 23.010 viviendas anunciadas en el portal Idealista -firma que ha realizado el estudio- se encuentran okupadas, según su base de datos del tercer trimestre de 2025. En la provincia de Córdoba, la cifra es del 2,1%, con un total de 256 viviendas a la venta que se encuentra en esta situación. De estas, 113 se encuentra en Córdoba capital, cuyo impacto sobre el total de inmuebles que buscan comprador es del 1,5%.

Según explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, "a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real". Aunque la estadística es reciente y todavía no permite analizar la evolución del dato y el estudio de métricas, las cifras son reseñables. Iñareta asegura que este tipo de ventas de pisos okupados "son una realidad en el mercado", y reclama "políticas públicas que protejan a los propietarios" y les ofrezcan "seguridad jurídica" a la hora de recuperar sus inmuebles.

Sevilla y Almería destacan en Andalucía

Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%). En Andalucía, Córdoba es de las capitales menos afectadas, con un 1,5%, aunque por delante de Cádiz (1,4%) y Granada (1,2%).

Una mujer comprueba los precios de una inmobiliaria. / A. J. González

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma suponen el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%. Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

Impacto en las provincias

Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que el 7,9% de toda la oferta en la misma está en esta situación. Le siguen las provincias de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%). Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Murcia (4,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%), Girona (3,7%) y Las Palmas (3,2%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,7%. A nivel provincial, Córdoba sí destaca, con un 2,1%, por delante de provincias como Málaga, Jaén o Granada.

Soria, por su parte, es la provincia con una menor incidencia, ya que solo alcanza el 0,1%. Le siguen Ourense (0,4%), Palencia (0,6%), Salamanca y Ávila (0,7% en ambos casos).

Por mercados

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo. Sevilla (558) se sitúa en tercera posición, seguida por Murcia (427 viviendas), Málaga (304 viviendas), Valencia (200 viviendas), Palma (184 viviendas) y Almería (158 viviendas). Solo estas 8 capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Alicante, donde hubo 155 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre de 2025, Bilbao con 31 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 27 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con 2 viviendas sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por Guadalajara (3 viviendas), León (4) Ávila (4), Pamplona, Cuenca y Ceuta (5 en cada una de ellas).

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 6.587 viviendas. Le siguen Madrid (1.542 viviendas), Murcia (1.395 viviendas), Alicante (1.265 viviendas), Málaga (1.254 viviendas), Sevilla (1.222 viviendas), Girona (1.101 viviendas) y Tarragona (1.001 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con una solo vivienda, y tras ella se sitúan Palencia (15 viviendas), Teruel (16 viviendas) y Ávila (19 viviendas).

Distribución por comunidades autónomas

Con estos datos, el 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 22% del total, y la Comunidad Valenciana, con el 11%. La Comunidad de Madrid dispone del 7% de esta oferta, mientras que en Murcia encontramos el 6%. La distribución por CCAA se completa con el 4% de Castilla-La Mancha, el 3% de Canarias y el 2% de Baleares. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.

[Puede consultar el artículo completo, con tablas y metodología, en este enlace web]