Urbanismo aprueba la licencia de reforma para cuatro nuevos apartamentos turísticos en Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha aprobado este martes la calificación ambiental y de obra para la reforma de un bloque de pisos en la Plaza Cristo de Gracia, 8, en el centro de Córdoba, lindando con la zona del Marrubial. El objetivo es convertirlo en cuatro apartamentos turísticos con garaje, que se sumarían al goteo constante de licencias que se piden en la ciudad para este fin.

En este caso, la tramitación ha entrado por urgencia al consejo rector de Urbanismo celebrado este martes. La licencia ha sido solicitada por Injupisa SLU para reformar el bloque y convertirlo en cuatro apartamentos turísticos. Se trata de un edificio construido en 1940 y cuya última reforma data del año 2008. La GMU tramita en estos momentos un buen puñado de proyectos para levantar alojamientos de este tipo, que ocupan bloques enteros, y que se localizan, principalmente, en el centro de la ciudad.

Otras aprobaciones

Además, también se ha aprobado este martes la licencia de obra para la construcción de una nave industrial para almacenes generales y de vehículos dentro del plan parcial Carretera de Palma, y para una planta asfáltica móvil y temporal en la Carretera Provincial CO-3200, parcela 51 del Polígono 35 de Mezclas Bituminosas SA.