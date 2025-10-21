Consejo rector
Urbanismo aprueba la licencia de reforma para cuatro nuevos apartamentos turísticos en Córdoba
Injupisa remodelará un bloque de pisos en la Plaza Cristo de Gracia, 8
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha aprobado este martes la calificación ambiental y de obra para la reforma de un bloque de pisos en la Plaza Cristo de Gracia, 8, en el centro de Córdoba, lindando con la zona del Marrubial. El objetivo es convertirlo en cuatro apartamentos turísticos con garaje, que se sumarían al goteo constante de licencias que se piden en la ciudad para este fin.
En este caso, la tramitación ha entrado por urgencia al consejo rector de Urbanismo celebrado este martes. La licencia ha sido solicitada por Injupisa SLU para reformar el bloque y convertirlo en cuatro apartamentos turísticos. Se trata de un edificio construido en 1940 y cuya última reforma data del año 2008. La GMU tramita en estos momentos un buen puñado de proyectos para levantar alojamientos de este tipo, que ocupan bloques enteros, y que se localizan, principalmente, en el centro de la ciudad.
Otras aprobaciones
Además, también se ha aprobado este martes la licencia de obra para la construcción de una nave industrial para almacenes generales y de vehículos dentro del plan parcial Carretera de Palma, y para una planta asfáltica móvil y temporal en la Carretera Provincial CO-3200, parcela 51 del Polígono 35 de Mezclas Bituminosas SA.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto