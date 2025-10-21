Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El intento de secuestro en el Sector Sur, la llegada del grupo Oesía a la ciudad y el final de Córdoba Califato Gourmet marcan la información vespertina

El Califato Gourmet elige a sus ganadores

El Califato Gourmet elige a sus ganadores / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Abrimos este boletín informativo con un suceso impactante: un intento de secuestro en la ciudad. Según ha podido saber este periódico ayer intentaron secuestrar a una menor de edad en una zona del Sector Sur cercana al Campo de la Verdad. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta implicación en estos hechos. En otro orden de cosas, destacamos una buena noticia para la economía cordobesa. La multinacional de ingeniería Grupo Oesía abrirá una sede en Córdoba donde promete crear más de un centenar de empleos e invertir un millón de euros. Por último hoy ha culminado Córdoba Califato Gourmet en una jornada en la que ha elegido a los ganadores de esta edición. Seis restaurantes de la ciudad se han coronado como los reyes de la gastronomía local.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Andalucía

Provincia

Internacional

España

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  5. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  6. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  7. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  8. El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local

Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local

Córdoba organiza un congreso sobre sus murallas que será base de un plan director específico

Córdoba organiza un congreso sobre sus murallas que será base de un plan director específico

La renta media de los hogares de Córdoba supera por primera vez el listón de los 30.000 euros

La renta media de los hogares de Córdoba supera por primera vez el listón de los 30.000 euros

Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros

Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros

Paco Morales dedica el Premio Nacional de Gastronomía a los cordobeses que proyectan la cocina local por el mundo

Paco Morales dedica el Premio Nacional de Gastronomía a los cordobeses que proyectan la cocina local por el mundo

El Ayuntamiento de Córdoba culmina la reforma de la zona verde de Madres Escolapias

El Ayuntamiento de Córdoba culmina la reforma de la zona verde de Madres Escolapias
Tracking Pixel Contents