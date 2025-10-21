Abrimos este boletín informativo con un suceso impactante: un intento de secuestro en la ciudad. Según ha podido saber este periódico ayer intentaron secuestrar a una menor de edad en una zona del Sector Sur cercana al Campo de la Verdad. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta implicación en estos hechos. En otro orden de cosas, destacamos una buena noticia para la economía cordobesa. La multinacional de ingeniería Grupo Oesía abrirá una sede en Córdoba donde promete crear más de un centenar de empleos e invertir un millón de euros. Por último hoy ha culminado Córdoba Califato Gourmet en una jornada en la que ha elegido a los ganadores de esta edición. Seis restaurantes de la ciudad se han coronado como los reyes de la gastronomía local.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Andalucía

Provincia

Internacional

España

Deportes