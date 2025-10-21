La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El intento de secuestro en el Sector Sur, la llegada del grupo Oesía a la ciudad y el final de Córdoba Califato Gourmet marcan la información vespertina
Abrimos este boletín informativo con un suceso impactante: un intento de secuestro en la ciudad. Según ha podido saber este periódico ayer intentaron secuestrar a una menor de edad en una zona del Sector Sur cercana al Campo de la Verdad. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta implicación en estos hechos. En otro orden de cosas, destacamos una buena noticia para la economía cordobesa. La multinacional de ingeniería Grupo Oesía abrirá una sede en Córdoba donde promete crear más de un centenar de empleos e invertir un millón de euros. Por último hoy ha culminado Córdoba Califato Gourmet en una jornada en la que ha elegido a los ganadores de esta edición. Seis restaurantes de la ciudad se han coronado como los reyes de la gastronomía local.
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba Califato Gourmet: un universo de sabor en un bocado
- Paco Morales dedica el Premio Nacional de Gastronomía a Córdoba y a los cordobeses que proyectan la cocina local por el mundo
- La parcela que se barajó para la comisaría de Poniente en Córdoba será para uso vecinal
- Urbanismo aprueba la licencia de reforma para cuatro nuevos apartamentos turísticos en Córdoba
- La renta media de los hogares de Córdoba supera por primera vez el listón de los 30.000 euros
- Esto es todo lo que puedes hacer en Córdoba el Día de San Rafael
Andalucía
- Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado
- Andalucía propone prohibir el uso del móvil y el acceso a redes a los menores que participen en acoso escolar
Provincia
- Una carretera de Córdoba tiene el tramo más peligroso de la red viaria de Andalucía: se sitúa entre estos dos municipios
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Palma del Río acogerá el séptimo centro de la UCO en la provincia, con el que se completará la red cordobesa
Internacional
- Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: "La verdad triunfará"
España
Deportes
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto