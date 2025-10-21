La jornada informativa del martes 21 de octubre en Córdoba llega marcada por la reivindicación, la tradición y un recordatorio de nuestra dependencia tecnológica. En primer lugar, sindicatos y empresarios se han unido a las administraciones públicas para exigir al Gobierno una red eléctrica que garantice el desarrollo del Norte de Córdoba, ausente en los planes estatales para 2025-2030. En el ámbito festivo, el Mayo cordobés afronta cambios importantes: las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, buscando reforzar la calidad de la celebración. Por último, el fantasma del apagón volvió a sentirse en la ciudad tras una caída en la nube de Amazon que dejó sin servicio de datáfono a comercios durante casi dos horas. Efectivo y confianza fueron las únicas soluciones en una mañana que evidenció nuestra vulnerabilidad digital.

