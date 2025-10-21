La actualidad del martes 21 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La electrificación de la zona Norte de Córdoba, los cambios en las cruces de mayo y el apagón tecnológico acaparan la mirada informativa
La jornada informativa del martes 21 de octubre en Córdoba llega marcada por la reivindicación, la tradición y un recordatorio de nuestra dependencia tecnológica. En primer lugar, sindicatos y empresarios se han unido a las administraciones públicas para exigir al Gobierno una red eléctrica que garantice el desarrollo del Norte de Córdoba, ausente en los planes estatales para 2025-2030. En el ámbito festivo, el Mayo cordobés afronta cambios importantes: las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, buscando reforzar la calidad de la celebración. Por último, el fantasma del apagón volvió a sentirse en la ciudad tras una caída en la nube de Amazon que dejó sin servicio de datáfono a comercios durante casi dos horas. Efectivo y confianza fueron las únicas soluciones en una mañana que evidenció nuestra vulnerabilidad digital.
- Sindicatos y CECO se unen a las administraciones para exigir más potencia eléctrica para el Norte de Córdoba
- Las cruces de Córdoba que no alcancen un mínimo de puntos dos años seguidos serán expulsadas
- El fantasma del apagón se apodera de los datáfonos y comercios de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba presume de su gastronomía en la décima edición del Califato Gourmet
- Innovación cordobesa para la BLET con la climatización de Geointegral
- La restauración de las cubiertas del Alcázar se suspende para modificar el proyecto y garantizar la estabilidad de la estructura
- El colapso en los juzgados sigue creciendo, con 12.000 asuntos pendientes más en un año
Sucesos
Provincia
- Salvador Fuentes reivindica en la FEMP un cambio en el modelo de financiación local para garantizar la prestación de servicios
Andalucía
- El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según el Centra
- La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros
Economía
- El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta 15 euros al resto
Internacional
- ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
Deportes
- Buenas noticias en el Córdoba CF: Adilson Mendes ya entrena sobre el verde
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos