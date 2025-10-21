Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 21 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La electrificación de la zona Norte de Córdoba, los cambios en las cruces de mayo y el apagón tecnológico acaparan la mirada informativa

Los sindicatos y CECO se unieron ayer a la Diputación y la Junta para exigir más potencia eléctrica en el Norte de Córdoba.

Los sindicatos y CECO se unieron ayer a la Diputación y la Junta para exigir más potencia eléctrica en el Norte de Córdoba. / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La jornada informativa del martes 21 de octubre en Córdoba llega marcada por la reivindicación, la tradición y un recordatorio de nuestra dependencia tecnológica. En primer lugar, sindicatos y empresarios se han unido a las administraciones públicas para exigir al Gobierno una red eléctrica que garantice el desarrollo del Norte de Córdoba, ausente en los planes estatales para 2025-2030. En el ámbito festivo, el Mayo cordobés afronta cambios importantes: las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, buscando reforzar la calidad de la celebración. Por último, el fantasma del apagón volvió a sentirse en la ciudad tras una caída en la nube de Amazon que dejó sin servicio de datáfono a comercios durante casi dos horas. Efectivo y confianza fueron las únicas soluciones en una mañana que evidenció nuestra vulnerabilidad digital.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Andalucía

Economía

Internacional

Deportes

