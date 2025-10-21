Seminarios, exposiciones y jornadas centran la agenda de la UCO para los próximos días

Seminario ‘Góngora y el Barroco’

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Emilio Peral ofrece la conferencia on line ‘García Lorca ante el drama barroco’ en el marco del Seminario Internacional ‘Góngora y el Barroco en el centenario de La deshumanización del arte (1925)’. La cita es a las 19.30 horas a través de la plataforma Webex.

Obra del mes: ‘Dama con mono’

La sala de exposiciones UCOCultura expone hasta el 31 de octubre la obra invitada del mes ‘Dama con mono’, de Francisco Javier Ortego y Vereda ‘Ortego’ que pertenece a la colección de Rafael Bonilla Cerezo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 y fines de semana y festivos de 11.00 a 18.00 horas.

Exposición ‘Los latidos del silencio’

Hasta el 30 de noviembre puede visitarse en el Teatro Cómico Principal la exposición organizada por UCOCultura ‘Los latidos del silencio’, de Luis González Palma. La muestra reúne obras del fotógrafo guatemalteco, ganador de la 12ª edición del Premio de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler.

‘Canteros/Bancales’ en UCOCultura

Desde mañana jueves 23 de octubre y hasta el próximo 4 de enero de 2026, la sala de exposiciones del centro UCOCultura acoge la exposición ‘Canteros/Bancales’, de Andrés Delgado. La muestra aproxima a los bancales y canteros de Arico, en el sur de Tenerife, donde el artista reside y trabaja.

Encuentro ‘Sin Callos en el Alma’

Hoy miércoles, a las 18.00 horas, en la carpa central de la Feria del Libro de Córdoba, tendrá lugar el Encuentro Literario ‘Sin Callos en el Alma’, en el que participarán varios veterinarios que son, además, poetas, escritores, divulgadores y fotógrafos. En este marco, presentarán sus obras.

‘Arqueología de las Tenerías’, en Filosofía

Está abierto el plazo de inscripción para participar en el ‘workshop’ internacional ‘Arqueología de las Tenerías’, que se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras el próximo 21 de noviembre, con el objeto de profundizar en el análisis e interpretación de la industria del cuero a lo largo de la historia.

Terceras jornadas de Cultura Funeraria

Del 28 de octubre al 2 de noviembre se celebran las 3ª Jornadas de Cultura Funeraria en Andalucía ‘In Memoriam’. Inscripción previa a través del correo electrónico inmemoriam@uco.es, salvo para el taller ‘Los misterios de la Estela de Ategua’, que se hace en http://lajunta.es/5gbri.

Curso Superior de Estudios Europeos

Permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el 36º Curso Superior de Estudios Europeos ‘40 años de la adhesión de España a la Unión Europea: Balance Político, Económico y Social’, que imparte el Centro de Documentación Europea a partir del 27 de octubre.

Ciclo de Cine y Memoria Democrática

Continúa el 4º Ciclo de Cine y Memoria Democrática ‘Memoria en 24 FPS’ mañana jueves 23, a las 18.00 horas, en el Centro Cívico Poniente Sur con la proyección de ‘La Marsellesa de los borrachos’, de Pablo Gil Retuerto, y la actuación de Coral Hija de la Luna. El acto estará presentado por Mª José Ramos.