La renta media de los hogares de Córdoba supera por primera vez el listón de los 30.000 euros

Los hogares de la provincia de Córdoba presentan una renta neta media de 30.917 euros al año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023'. ¿Cómo hay que encajar este dato? A raíz de la evolución de los últimos años, esta cifra supone un hito puesto que se supera por primera vez el listón de los 30.000 euros en este indicador. En valores brutos, la cifra asciende a 36.646 euros.

Este aumento continuo, desde los 27.909 euros netos de 2021 hasta los 30.917 en 2023, refleja una evolución positiva del nivel de renta provincial. Sin embargo, frente a la media de Andalucía (32.378 euros netos por hogar) y la nacional (38.326 euros), Córdoba se sitúa por debajo: aproximadamente un 4,5 % menos que la media andaluza y cerca de un 19 % por debajo de la nacional.

En el ámbito municipal, la capital cordobesa observa una renta media neta por hogar de 35.632 euros en 2023. No obstante, se detecta una notable desigualdad interna: alrededor del 16 % del territorio presenta valores de ingresos “muy bajos”, lo cual evidencia una brecha regional significativa. Esa desigualdad también es extensiva a la renta media neta por habitante. Por ejemplo, en Córdoba capital es de 13.963 euros frente a los 10.668 euros de Adamuz o los 9.617 de Nueva Carteya, por comparar entre los extremos.

En comparación con otras provincias andaluzas, Córdoba ocupa la segunda posición por la cola en renta media neta por hogar, solo superada por la provincia de Jaén.