Los Premios Nacionales de Hostelería distinguen al cordobés José Cobos, fundador del legendaria bodega El Pimpi en Málaga

Castellón acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de los máximos galardones del sector

Uno de los rincones de la bodega El Pimpi en Málaga.

Uno de los rincones de la bodega El Pimpi en Málaga. / L.O.

Diario CÓRDOBA

Agencias

Córdoba / Madrid

La patronal Hostelería de España ha reconocido en sus premios nacionales a José Cobos el empresario originario de Córdoba y fundador del legendario El Pimpi en Málaga. Los galardones también reconocen al sector hostelero valenciano tras el impacto de la dana, al grupo de restaurantes Tatel, a Cervezas Alhambra, la Guía Repsol y la cantante y actriz Lolita.

Los 18 galardonados son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, que reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades que apuestan por potenciar y mejorar el sector.

Como empresario hostelero ha sido reconocido José Cobos Mena, nacido en Córdoba y que a los 17 años comenzó en Bodegas Campos y, en 1971, junto a Francisco Campos, fundó en Málaga la emblemática bodega El Pimpi, que tras varias transformaciones emplea a más de 200 personas y recibe a más de mil comensales diarios.

Entrega de premios

Castellón acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de los máximos galardones del sector que, según han señalado los organizadores en un comunicado, reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería, enriqueciendo su marca a escala local, nacional e internacional.

