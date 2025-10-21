Los Premios Nacionales de Hostelería distinguen al cordobés José Cobos, fundador del legendaria bodega El Pimpi en Málaga

La patronal Hostelería de España ha reconocido en sus premios nacionales a José Cobos el empresario originario de Córdoba y fundador del legendario El Pimpi en Málaga. Los galardones también reconocen al sector hostelero valenciano tras el impacto de la dana, al grupo de restaurantes Tatel, a Cervezas Alhambra, la Guía Repsol y la cantante y actriz Lolita.

Los 18 galardonados son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, que reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades que apuestan por potenciar y mejorar el sector.

Como empresario hostelero ha sido reconocido José Cobos Mena, nacido en Córdoba y que a los 17 años comenzó en Bodegas Campos y, en 1971, junto a Francisco Campos, fundó en Málaga la emblemática bodega El Pimpi, que tras varias transformaciones emplea a más de 200 personas y recibe a más de mil comensales diarios.

Entrega de premios

Castellón acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de los máximos galardones del sector que, según han señalado los organizadores en un comunicado, reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería, enriqueciendo su marca a escala local, nacional e internacional.