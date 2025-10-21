Piden cárcel para un falso dentista en Córdoba

Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará, próximamente, a un acusado de ejercer como dentista en la capital, supuestamente, sin contar con la titulación académica oficial ni hallarse colegiado como odontólogo. El Ministerio Fiscal califica lo acontecido como un delito de intrusismo profesional, por el que solicita que se impongan un año y tres meses de prisión.

En su escrito de conclusiones provisionales, indica que el encartado realizaba actuaciones propias de odontólogo en una clínica con sede en la ciudad de Córdoba, que se publicitaba en internet. En esta actividad, colocó a un paciente un puente, le realizó una limpieza dental sin la supervisión de un dentista y le diagnosticó piorrea, prescribiendo un tratamiento.

Todo ello, "en la falsa creencia" del perjudicado de que el acusado disponía de la cualificación académica y la aptitud profesional necesarias para realizar estos actos. Los daños y perjuicios morales ocasionados a esta persona han sido valorados en 1.500 euros.

Así las cosas, el Ministerio Público atribuye al encartado un supuesto delito de intrusismo, por el que reclama que se le imponga un año y tres meses de prisión, y las costas procesales. Además, solicita que indemnice al perjudicado en la cuantía de 1.500 euros en concepto de daños morales.