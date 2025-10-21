Tribunales
Piden cárcel para un falso dentista en Córdoba
El acusado, presuntamente, hizo un puente y diagnosticó piorrea a un paciente sin tener la titulación oficial ni estar colegiado
Un juzgado de lo Penal de Córdoba enjuiciará, próximamente, a un acusado de ejercer como dentista en la capital, supuestamente, sin contar con la titulación académica oficial ni hallarse colegiado como odontólogo. El Ministerio Fiscal califica lo acontecido como un delito de intrusismo profesional, por el que solicita que se impongan un año y tres meses de prisión.
En su escrito de conclusiones provisionales, indica que el encartado realizaba actuaciones propias de odontólogo en una clínica con sede en la ciudad de Córdoba, que se publicitaba en internet. En esta actividad, colocó a un paciente un puente, le realizó una limpieza dental sin la supervisión de un dentista y le diagnosticó piorrea, prescribiendo un tratamiento.
Todo ello, "en la falsa creencia" del perjudicado de que el acusado disponía de la cualificación académica y la aptitud profesional necesarias para realizar estos actos. Los daños y perjuicios morales ocasionados a esta persona han sido valorados en 1.500 euros.
Así las cosas, el Ministerio Público atribuye al encartado un supuesto delito de intrusismo, por el que reclama que se le imponga un año y tres meses de prisión, y las costas procesales. Además, solicita que indemnice al perjudicado en la cuantía de 1.500 euros en concepto de daños morales.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto