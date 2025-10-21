Paco Morales dedica el Premio Nacional de Gastronomía a Córdoba y a los cordobeses que proyectan la cocina local por el mundo

El chef Paco Morales, alma del restaurante Noor de Córdoba, ha dedicado hoy su Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, otorgado por la Real Academia de Gastronomía, a todos los cordobeses. "Este premio es vuestro, por la gastronomía cordobesa y por lo que los cordobeses proyectamos por el mundo", ha indicado.

“Es muy importante para mi mujer, mi familia, para todo el equipo y para la ciudad de Córdoba”, ha expresado Morales sobre la concesión del galardón. Morales indicaba que este año, tras recibir el premio Cordobeses del Año y tras el nacimiento de su hijo no esperaba más alegrías. Y ha llegado este premio que lo encumbra en la élite de la gastronomía nacional.

Durante la ceremonia de entrega del galardón, el chef definió su cocina como una propuesta de “raíz intelectual y emocional”, donde la investigación histórica y el respeto por la cultura se transforman en una experiencia sensorial única. “La innovación no es un fin en sí misma, sino una consecuencia natural de la curiosidad y del respeto por la historia”, señaló.

Para Morales, cada plato de Noor —diez años y diez temporadas después de su nacimiento— es un diálogo entre pasado y presente, entre materia y emoción. “Trabajamos con lo intangible y lo material al mismo tiempo, igual que cualquier disciplina artística. La gastronomía es una de las expresiones más completas del ser humano, donde se encuentran historia, ciencia, creatividad, identidad y belleza”.

Con este premio, Paco Morales consolida su nombre entre los grandes de la alta cocina española y reafirma el papel de Córdoba como uno de los epicentros gastronómicos del país.