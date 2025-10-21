Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sindicato CTA

Un juzgado declara nulo el despido de un delegado sindical en Córdoba, que cobrará 49.000 euros y será readmitido

La empresa recurre ante el TSJA, aunque, mientras se dilucida la nueva sentencia, debe seguir pagando su salario

Exterior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Exterior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Rafael Valenzuela

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha declarado nulo el despido de un delegado sindical de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) en una empresa de la provincia. La sentencia determina que la compañía "vulneró los derechos fundamentales del trabajador, en concreto su libertad sindical", explica CTA en una nota de prensa.

Como consecuencia, la empresa ha sido condenada a la readmisión inmediata del trabajador, al pago de los salarios dejados de percibir desde su despido (salarios de tramitación), más el abono de una indemnización compensatoria por los daños ocasionados al trabajador de 20.000 euros. En total, la empresa debe abonar al empleado casi 49.000 euros, explica el sindicato.

Según se desprende de la sentencia, el despido fue "el episodio final de una persecución continuada contra el delegado como represalia por su defensa de los derechos de los trabajadores", asegura CTA en el comunicado de prensa.

No obstante, según afirma CTA, "la empresa persiste en reprimir al trabajador", y ha "optado por recurrir la sentencia ante el TSJA". Mientras este tribunal andaluz decide, el delegado sindical percibe su salario estando en casa, "sin ir a trabajar", finaliza la nota.

