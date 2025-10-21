Qué hacer hoy en Córdoba, martes 21 de octubre de 2025

Casa Árabe

Conferencia de Maribel Fierro

Dentro del ciclo Semblanzas cordobesas: la época omeya en primera persona tendrá lugar la conferencia Muhammad b. Nu’man, el perfumista y el mundo del zoco a cargo de Maribel Fierro, investigadora del CSIC. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Cultura en red

‘No sólo duelen los golpes’

Monólogo que narra la vivencia personal de la actriz, comunicador y activista Pamela Palenciano en su primera relación de noviazgo.

CÓRDOBA. Centro de Iniciativas Osio. Plaza de Cañero. 19.00 horas.

Feria del libro

Quinta jornada de actividades

A las 10.00 y 11.00 habrá un encuentro con Rafaela de Jesús Almagro donde hablará de su libro El duende de la verdad; a las 12.00 Carlos Sanclemente presentará su obra Cizaña; a las 18.00, Moira Láquesis firmará ejemplares de El hilo de la encrucijada; a las 19.00, Juan Antonio Bernier y Azahara Palomeque acompañarán a Xavier Guillén en la presentacion de su libro Arte de hablar, y para finalizar, a las 19.45 horas, Pablo García Casado firmará ejemplares de Visor.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de17.00 a 20.30 horas.

Feria del libro / Córdoba

Flora

Charla ‘En busca de una fragancia’

La Universidad de Córdoba y Florahan invitado a Dominique Roques, reputado escritor y experto en perfumes, a que comparta sus impresiones sobre los aromas y la riqueza natural cordobesa en la charla En busca de una fragancia. Acceso libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avda, de América. 20.00 horas.

Flora / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Niños

Sesiones de ‘La Hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Nieves Palma y Máximo Ortega. Asistencia libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras/ Vallehermoso. Fco. Toledo, s/n / Pje. Candelaria-Heredia. 17.00 horas.

Flora

Exhibición de instalaciones y actividades

La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.