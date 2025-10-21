Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ley de Segunda Oportunidad

Un hombre en Córdoba logra la cancelación de una deuda de 140.000 euros

El exonerado llegó a una situación límite derivada de los gastos del divorcio y de los estudios de sus hijos

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un hombre de Córdoba ha logrado la "exoneración del pasivo insatisfecho (EPI)", lo que le ha supuesto quedar libre de una deuda de 140.569 euros. El caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, que ha informado del caso en una nota de prensa.

Tal como explican los abogados, “el exonerado está divorciado", y para poder pagar los costes del proceso, necesitó acudir a financiación. A todo ello, hay que añadirle que tuvo que hacer frente a los gastos derivados de los estudios de sus hijos y a los propios de la vivienda. "Tras hacer todo lo posible por salir de la situación en la que se encontraba, no logró revertirla y acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento”, explican.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Congreso de los Diputados de España en el año 2015. Aunque al principio había muchos que desconocían la existencia de este mecanismo, la realidad es que la difusión de cada uno de los casos que ha conseguido el despacho, unido al hecho de que muchos exonerados cuenten su historia de éxito, ha provocado que "estemos ante una ley que se ha arraigado en la sociedad"

Noticias relacionadas y más

El gabinete de este cordobés exonerado de su deuda ofrece, en paralelo, analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a las entidades emisoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  5. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  6. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  7. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  8. El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto

Un juzgado declara nulo el despido de un delegado sindical en Córdoba, que cobrará 49.000 euros y será readmitido

Un juzgado declara nulo el despido de un delegado sindical en Córdoba, que cobrará 49.000 euros y será readmitido

Las direcciones de Tamara Falcó en Córdoba en su fin de semana más romántico

Las direcciones de Tamara Falcó en Córdoba en su fin de semana más romántico

Un hombre en Córdoba logra la cancelación de una deuda de 140.000 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

Un hombre en Córdoba logra la cancelación de una deuda de 140.000 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

Más de 250 viviendas okupadas están a la venta en Córdoba, con precios hasta un 50% más baratos

Más de 250 viviendas okupadas están a la venta en Córdoba, con precios hasta un 50% más baratos

Esto es todo lo que puedes hacer en Córdoba el Día de San Rafael

Esto es todo lo que puedes hacer en Córdoba el Día de San Rafael

¿Es real o está hecho por IA? La UCO pone la lupa en los vídeos virales de animales salvajes

¿Es real o está hecho por IA? La UCO pone la lupa en los vídeos virales de animales salvajes

Inestabilidad meteorológica en Córdoba: hoy no salgas de casa sin el paraguas

Inestabilidad meteorológica en Córdoba: hoy no salgas de casa sin el paraguas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents