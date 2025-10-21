Un hombre en Córdoba logra la cancelación de una deuda de 140.000 euros

Un hombre de Córdoba ha logrado la "exoneración del pasivo insatisfecho (EPI)", lo que le ha supuesto quedar libre de una deuda de 140.569 euros. El caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, que ha informado del caso en una nota de prensa.

Tal como explican los abogados, “el exonerado está divorciado", y para poder pagar los costes del proceso, necesitó acudir a financiación. A todo ello, hay que añadirle que tuvo que hacer frente a los gastos derivados de los estudios de sus hijos y a los propios de la vivienda. "Tras hacer todo lo posible por salir de la situación en la que se encontraba, no logró revertirla y acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento”, explican.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Congreso de los Diputados de España en el año 2015. Aunque al principio había muchos que desconocían la existencia de este mecanismo, la realidad es que la difusión de cada uno de los casos que ha conseguido el despacho, unido al hecho de que muchos exonerados cuenten su historia de éxito, ha provocado que "estemos ante una ley que se ha arraigado en la sociedad"

El gabinete de este cordobés exonerado de su deuda ofrece, en paralelo, analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a las entidades emisoras.