Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 22 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Isabel Martínez Rabaneda

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael

Rafaela Merina Toledano

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el Cementerio de San Rafael

Rafael Haro Haro

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio de La Fuensanta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  5. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  6. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  7. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  8. El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto

Visitas a cementerios, teatro y actuaciones musicales entre las actividades municipales por el Día de los Santos en Córdoba

Visitas a cementerios, teatro y actuaciones musicales entre las actividades municipales por el Día de los Santos en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de octubre

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan integral de desratización en toda la ciudad

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan integral de desratización en toda la ciudad

Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros

Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros

El buscador de esencias más famoso del mundo: «Córdoba huele a felicidad»

El buscador de esencias más famoso del mundo: «Córdoba huele a felicidad»

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local

Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local
Tracking Pixel Contents