Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 21 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 22 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Isabel Martínez Rabaneda
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael
Rafaela Merina Toledano
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el Cementerio de San Rafael
Rafael Haro Haro
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio de La Fuensanta
