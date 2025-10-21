Mantenimiento
Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan integral de desratización en toda la ciudad
El grupo municipal critica la creciente presencia de roedores detectada en calles, plazas, parques y jardines
EP
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, la puesta en marcha de un plan integral de desratización, con la participación activa de Sadeco, que actúe de forma "urgente" en todos los barrios ante "la creciente presencia de roedores detectada en calles, plazas, parques y jardines".
Desde la coalición de izquierdas han lamentado en una nota "el estado de abandono generalizado que sufre Córdoba, donde el deterioro del espacio público es ya visible en cada esquina y en cada barrio". "En los últimos días se han recibido numerosas denuncias vecinales por la presencia de ratas en zonas como Asomadilla, Acera del Río, Ciudad Jardín, Plaza de Cuba, Cinco Caballeros, Huerta de la Marquesa, Vallellano o Plaza Periodista José Couso, entre muchas otras", han aseverado.
Hacemos considera que "esta situación es consecuencia directa de la inoperancia y la falta de gestión del equipo de gobierno municipal, que ha permitido el deterioro del mantenimiento urbano y de la limpieza viaria". "Nunca la ciudad ha estado tan abandonada, ni se habían visto tantas ratas merodeando por las calles, plazas y parques", han señalado desde el grupo.
La coalición ha exigido al regidor que "asuma su responsabilidad y dé un paso adelante, apostando de forma decidida por Sadeco, para que refuerce los trabajos de desratización y limpieza". "No es de recibo que los vecinos sigan pagando tasas cada vez más altas y reciban a cambio unos servicios públicos cada vez más deficientes", han apuntado.
Limpieza de la ciudad
El grupo ha reclamado además que "el Ayuntamiento impulse un plan integral de mantenimiento y limpieza de la ciudad, que devuelva a los espacios públicos el estado de dignidad que merecen y garantice la salubridad en todos los barrios".
Según han expuesto, "la imagen de Córdoba no puede seguir viéndose dañada por la dejadez del gobierno municipal". "Es hora de que el alcalde deje la comodidad de su despacho y empiece a trabajar por esta ciudad, que lleva seis años esperando soluciones reales", han dicho.
