Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

La Policía Nacional de Córdoba detuvo anoche a dos personas por un presunto intento de secuestro de una menor de edad en la zona del Sector Sur.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas, cuando se alertó a los agentes de que una joven estaba siendo víctima de un intento de secuestro en una zona cercana al Campo de la Verdad.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla del 091, que logró detener a los dos varones implicados. Los arrestados no han pasado aún a disposición judicial, ya que la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer con detalle las circunstancias del suceso.