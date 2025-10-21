Cuatro acusados, a juicio por fraude en Córdoba con empresas de construcción y logística

Cuatro acusados, dos hombres y dos mujeres, se enfrentan a penas que suman 14 años de prisión y a multas por un total de 1,17 millones de euros en Córdoba por, supuestamente, defraudar a la Seguridad Social mediante el impago de cotizaciones en empresas de construcción y logística.

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará los hechos este miércoles. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal señala que uno de estos procesados constituyó tres sociedades de acuerdo con los otros tres encartados, que figuraban como administradores a pesar de que, de hecho, estas empresas eran gestionadas y dirigidas por el principal acusado.

El Ministerio Público afirma que estas empresas fueron constituidas, "exclusivamente, con la finalidad de eludir el pago de la obligaciones derivadas de los contratos de trabajo en favor de la Seguridad Social". Así, explica que, presuntamente, "se detraían de las nóminas de los empleados las correspondientes cotizaciones, sin que posteriormente se abonaran las cuotas de la Seguridad Social de los mismos". Esta práctica se produjo, supuestamente, durante años.

El fiscal califica lo ocurrido como un presunto delito de defraudación a la Seguridad Social, por el que solicita cinco años de prisión y una multa de 500.000 euros para el principal acusado. También solicita tres años de cárcel para cada uno de los otros tres procesados y multas de 350.000 euros, 200.000 euros y 120.000 euros.