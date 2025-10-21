Esto es todo lo que puedes hacer en Córdoba el Día de San Rafael

Día de San Rafael es igual día de peroles en Córdoba. El 24 de octubre, festividad del Custodio de Córdoba, es una jornada de celebración en la que un gran número de cordobeses y cordobesas celebran su santo, y que tradicionalmente se vive en torno a un buen perol al aire libre, ya sea en el campo o en la parcela.

Si buscas planes para el Día de San Rafael, además de las citas tradicionales, la agenda de ocio cuenta con propuestas variadas para disfrutar de la jornada, entre las que destacan el teatro, el humor y el Burlador de Palacio, en el Palacio de Viana.

Perol en la parcela o en El Arenal

El 24 de octubre marca el inicio de la temporada de peroles en Córdoba con su tradicional ‘cuchará y paso atrás’, o lo que es lo mismo, la técnica para disfrutar de un buen perol por San Rafael. No obstante, este año está en vilo la posibilidad de disfrutar de los peroles en los parques periurbanos de Los Villares, en Córdoba; La Sierrezuela, en Posadas, y Fuente Agria, en Villafranca; ya que la Junta de Andalucía ha prolongado el plazo de prohibiciones para hacer fuegos en el monte hasta el próximo 1 de noviembre por las altas temperaturas. No obstante, ahora lo supeditan todo a la evolución de la meteorología en los días previos a la celebración.

Perol Cordobés / A.J.González

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el recinto ferial de El Arenal para la celebración de peroles en la capital. Y como alternativa familiar, siempre queda la posibilidad de reunirse en las parcelas.

Misa en el Juramento

La iglesia del Juramento, en la plaza de San Rafael, es el centro de la jornada de devoción por el Custodio y permanecerá abierta todo el día para que los fieles puedan acercarse a ver la imagen del Arcángel. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, oficiará la tradicional misa de San Rafael, con la presencia de las autoridades, a las 10.30 horas.

El Burlador, en el Palacio de Viana

El Palacio de Viana levanta el telón este jueves a las funciones de ‘El Burlador de Palacio’, que un año más, y van once ediciones, regresa con motivo de la festividad de Todos Los Santos. La obra, escrita, dirigida y protagonizada por Juan Carlos Villanueva, de Trápala Teatro, ofrece una visión desmitificada de Don Juan Tenorio.

Presentación de "El Burlador en Palacio" en el Palacio de Viana / CÓRDOBA

La cita es a las 20.30 horas, con aforo limitado de 40 personas. Las entradas se pueden adquirir aquí.

Circo Quirós

El circo vuelve a Córdoba con el Circo Quirós que propone un espectáculo para toda la familia y en especial para los más pequeños de la casa. Y lo hace con un reclamo gigantesco: un King Kong de diez metros de altura.

Con más de 30 años de historia, en la carpa del Circo Quirós vive la magia, la emoción y la fantasía con una puesta en escena en la que se dan la mano lo clásico y lo moderno con la participación de acróbatas, payasos y muchos más.

Espectáculo del Circo Quirós. / CIRCO QUIRÓS

El Circo Quirós se instalará junto al Centro Comercial El Arcángel desde el viernes 24 de octubre, Día de San Rafael, y hasta el domingo 9 de noviembre.

Los Calaíta, en el Teatro El Brillante

La chirigota revelación y flamante ganadora del COAC 2025 de Cádiz, ‘Los Calaíta’, vuelve a Córdoba coincidiendo con el Día de San Rafael. La cita es a las 21.00 horas en el Teatro El Brillante.

'No estoy de frente', en Teatro Góngora

Mari Paz Sayago interpreta este monólogo escrito por ella misma y Chiqui Carabante, y con dirección de Chiqui Carabante y Paco León, en el que una mujer despierta en la camilla de un hospital tras una operación y como consecuencia de la intervención, entra en una indeseada menopausia prematura. A las 20.00 horas, en el Teatro Góngora. Entradas a la venta aquí