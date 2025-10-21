Este es el restaurante favorito de José María Aznar en Córdoba: la simbiosis de la tradición y el sabor

José María Aznar ha sido el último en sumarse a la lista de personalidades que disfrutan de la cocina cordobesa y a los que cada vez es más frecuente ver en Córdoba en sus escapadas del fin de semana.

El expresidente del Gobierno disfrutó de la gastronomía local este lunes en La Casa de Manolete Bistró, uno de los restaurantes preferidos por famosos y celebrities a su paso por la capital. Ha sido el chef Juanjo Ruiz el que ha dado detalles de esta visita a través de sus redes sociales. “Hoy nos ha visitado José María Aznar, expresidente de España. Nos emociona comprobar, una vez más, que la gastronomía tiene el poder de unir a las personas más allá de fronteras y títulos. En La Casa de Manolete Bistró atendemos con el mismo esmero a todos: desde personalidades, empresarios o jefes de Estado, hasta cualquier comensal que llega con ilusión por disfrutar”, señalaba el cocinero.

Un viaje de sabores con Sol Repsol

Ubicado en la que fuera la casa de Manolete en Córdoba, el restaurante La Casa de Manolete Bistró se ha fraguado una reputación en los últimos años, desde su inauguración en 2019, como uno de los imprescindibles de la capital en materia gastronómica, con su chef Juanjo Ruiz al frente, aunando historia y gastronomía con una propuesta que apuesta por la simbiosis entre el sabor y la tradición.

Reconocido con un Sol de la Guía Repsol de 2025, dos cosas sorprenden al comensal contribuyendo a una experiencia culinaria inolvidable. De un lado, la majestuosidad del palacete, con sus salones y su decoración. De otro, el menú elaborado por Juanjo Ruiz, ya sea a la carta o con su menú degustación de dieciséis pases.

El chef Juanjo Ruiz, de La Casa Manolete Bistró / GUÍA REPSOL

“La cocina que hacemos es una cocina sencilla, verdadera, que la gente entiende y que está rica”, defiende el chef en la Guía Repsol. “Una cocina, también, académica y afrancesada, tanto por mi formación como por mis viajes. Obviamente, posee un corte clásico, aunque la pasamos por el filtro de la modernidad quitándole las grasas, haciendo que no sea pesada, usando fermentaciones... Tiene mucho sabor, y a la vez complejidad”, concluye.

Imprescindible para los toreros

Entre los habituales de La Casa de Manolete Bistró cuando visitan Córdoba están algunas figuras del toreo como Roca Rey o Finito de Córdoba. También Paloma Cuevas acudió al restaurante junto a su pareja el cantante Luis Miguel coincidiendo con el concierto de este en la capital en junio de 2024. Y otro cantante, Luis Fonsi, también ha acudido al local junto a su mujer, la modelo cordobesa Águeda López, y la diseñadora Juana Martín.