Córdoba organiza un congreso sobre sus murallas que será base de un plan director específico

Córdoba acogerá en el centro de recepción de visitantes los días 27, 28 y 29 de octubre el congreso titulado Las murallas de las ciudades históricas. Elemento defensivo, patrimonial y turístico. El caso de Córdoba. La concejala de Casco Histórico del Ayuntamiento, Lourdes Morales, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Carlos Márquez, y el académico José Manuel Escobar han dado a conocer esta iniciativa que pretende, por un lado, profundizar en el conocimiento de estos elementos defensivos patrimoniales y por otro, ser la base para un plan director específico, que será complemento al plan de protección del casco histórico.

Según Morales, "el objetivo principal es reflexionar sobre la conservación y la puesta en valor de una parte tan relevante del patrimonio cordobés como sus fortificaciones o murallas" y surge de un proyecto elaborado por Marquez, Escobar y el arquitecto municipal Juan Murillo. "Para la delegación de Casco Histórico era muy importante hacer esta apuesta no solo por la difusión del patrimonio, sino por su conservación, cuidado, protección y puesta en valor de este magnífico legado cultural". Así, ha añadido, "este congreso establecerá las bases científicas para el trazado del plan director de murallas, en el que ya estamos trabajando con la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Oficina de Arqueología municipal, que servirá para salvaguardar, conservar y restaurar los lienzos que se conservan en Córdoba, tanto en la villa como en la Axerquía".

El congreso se estructura en cuatro bloques, en los que se hablará sobre aspectos que tienen que ver con la conservación de este cinturón defensivo, el marco jurídico necesario para su protección, la evolución de las fortificaciones en las distintas etapas históricas y por último, un análisis del equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo, que cerrará el congreso, en el que se dará forma a las actuaciones necesarias para la conservación de las murallas.

Programa del congreso

Las conferencias darán comienzo a las 9.30 horas el lunes 27 con la inauguración y la conferencia Hércules, Tarragona y Cuzco. Buscando modelos para la arquitectura incaica en la Verdadera relación de la conquista de Perú. Las conferencias se extenderán hasta las 19.30 horas con intervenciones sobre las murallas de la Córdoba prerromana, las murallas de Qurtuba, el recinto bajomedieval y las murallas de la Córdoba Moderna, entre otras. El día 28, la cita dará comienzo a las 9 horas centrada en La construcción de la muralla bajomedieval, materiales, técnicas y oficios y las murallas de Medina Azahara. Lunes y martes, habrá un debate sobre los asuntos tratados a lo largo del día a las 19.30 horas. Por último, el día 29 de octubre, la actividad comenzará a las 9 horas centrada en las intervenciones realizadas en la muralla de la Axerquía y continuará con otras restauraciones como la de la Puerta del Puente o las murallas del lienzo oriental de la Villa o la Axerquía. El profesor Carlos Márquez presentará las conclusiones a las 12.30 horas. Por la tarde, habrá un paseo por las murallas de Córdoba.

Carlos Márquez ha detallado que los intervinientes en las jornadas plantearán las novedades y hallazgos en la investigación "del único testimonio que existía en el siglo XIX de época romana, las murallas". El último trabajo de conjunto que se hizo sobre las murallas fue obra de Paco García Verdugo y data de finales del siglo XX. "Desde entonces, la investigación ha avanzado enormemente y nuestro propósito es actualizar los conocimientos para futuros proyectos de consolidación y puesta en valor".

El congreso, ha indicado, abordará "el conocimiento por periodos, desde la época prerromana a romana, medieval y moderna". Esto ocurrirá en la primera jornada mientras que los dos días siguientes se centrarán en las actuaciones particulares y actuaciones como las que Urbanismo ha realizado en Córdoba.

Por su parte, Escobar destacó que "las murallas son un bien patrimonial al que nunca se le había prestado atención, como sí se ha hecho con el casco histórico o los barrios" y que su intención es "extender la mirada no solo a los recintos fortificados que rodean al casco histórico sino otros recintos que ha tenido Córdoba en lugares como Medina Azahara, la zona almohade que ahora ocupa el IES Séneca o fortificaciones como el Castillo de la Judería".

