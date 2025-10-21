Córdoba Califato Gourmet: un universo de sabor en un bocado

El Córdoba Califato Gourmet 2025 ha cerrado su edición con un espectáculo culinario de altura. El showcooking celebrado en el restaurante Bodegas Campos ha reunido a los seis establecimientos ganadores de la edición pasada junto a los chefs invitados de este año, entre ellos el afamado cocinero Toño Pérez, del restaurante Atrio en Cáceres, en una experiencia que ha convertido cada plato en un microcosmos de sabor y creatividad.

Ante un público entregado, Sojo Fusión ha elaborado ante la glotona mirada de los presentes un tartar de atún rojo sobre mazamorra eléctrica Toro Albalá; Bodegas Campos ha sorprendido con su cortadillo de almendra helada y salchichón ibérico Diego López; la Panadería Brillante ha elaborado un panettone de chocolate y naranja; La Cazuela de la Espartería, sus albóndigas de Cai; Restaurante Choco, un gazpacho de jeringuilla, vieiras y caviar de trucha; y Celia Jiménez Restaurante ha elaborado ante los comensales un delicado queso de Zuheros y escabeche de tomates.

El chef extremeño Toño Pérez, invitado especial de esta edición, ha elaborado una sopa con guiños a la caza y al otoño. "Hemos traído un pequeño bocadito que hereda la cocina árabe y judía, con un toque de comino y tomates de Miajadas. Es una forma de conectar con el territorio", ha indicado.

Por su parte, Jiménez ha destacado que su creación “es sobre todo una propuesta de producto, una forma de mostrar lo que tenemos en Córdoba tan maravilloso. En nuestro restaurante siempre trabajamos con productos de la tierra y con el recetario tradicional, pero en eventos como este nos gusta poner el foco en ingredientes locales como los vinagres o los ibéricos”.

Con esta cita gastronómica, el Córdoba Califato Gourmet 2025 vuelve a demostrar que la excelencia culinaria puede concentrarse en un solo bocado, en un universo de matices que une historia, innovación, promoción de la ciudad, desarrollo económico... y sobre todo sabor.