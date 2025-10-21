Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local

La décima edición del Córdoba Califato Gourmet ya tiene a sus nuevos reyes. El evento, que se celebra anualmente y que se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario culinario nacional, ha elegido hoy a los establecimientos ganadores de entre los participantes en la jornada del Califato Street. Bodegas Campos ha sido el escenario elegido para la entrega de premios, que en esta edición han recaído en CRV Bar, Inkieto, La Vida, Balma, La vidabella y La Cazuela de la Espartería.

El CRV Bar ha sido aclamado por su propuesta moderna que reinventa la cocina tradicional con toques innovadores, llevando platos icónicos como el salmorejo o el flamenquín a una nueva dimensión. Por su parte, Inkieto ha seducido al público con su cocina de fusión y un ambiente vanguardista, demostrando una capacidad única para sorprender a través de sabores y texturas internacionales con base local.

Reconocimiento a la tradición

La tradición también ha tenido su merecido reconocimiento. Taberna la Viuda ha sido premiada por su dedicación a la cocina con productos autóctonos, ofreciendo un homenaje impecable a los sabores de siempre. En la misma línea, La Cazuela de la Espartería ha sido galardonada por rescatar las raíces más profundas de la cocina andaluza a través de guisos y platos caseros transmitidos generacionalmente, en un ambiente familiar muy querido por los cordobeses.

La sostenibilidad y la creatividad encontraron su máximo exponente en La Vidabella, distinguida por su propuesta que prioriza los productos ecológicos y de proximidad. Finalmente, el jurado y el público de esta edición ha valorado a Balma por su cocina mediterránea contemporánea, donde el producto de calidad es el protagonista absoluto, y donde se fusiona técnica moderna y respeto por las raíces.

Durante la entrega de premios, las autoridades locales, desde el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, o el vicepresidente tercero de la Diputación, Félix Romero, han reafirmado su apuesta por la gastronomía local, materializada en este evento culinario, como seña de identidad y como motor de desarrollo económico y de promoción de la ciudad.