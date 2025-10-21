El Ayuntamiento de Córdoba culmina la reforma de la zona verde de Madres Escolapias

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha culminado la reforma de la zona verde situada en la confluencia de las calles Madres escolapias y Deán Francisco Javier, en el barrio de El Naranjo, tras la actuación de remodelación a la que ha sido sometida desde el pasado mes de marzo.

La obra, ejecutada por Construcciones Antroju S.L. por un importe de 285.523,98 euros, se ha centrado en la remodelación de dicha zona verde y sus acerados perimetrales, además de acometer actuaciones en el alumbrado, en el mobiliario urbano y en las barreras arquitectónicas existentes hasta el momento.

En total, la intervención ha afectado a una superficie de 3.600 metros cuadrados “y era muy necesaria porque es una zona que presentaba un importante deterioro, sin contar con las barreras arquitectónicas que tenía y que estaban fuera de toda normativa”, ha indicado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga.

El delegado ha apuntado que “este es nuestro modelo de ciudad, un modelo en el que uno de nuestros objetivos principales es que Córdoba sea una ciudad habitable, cada día con mayor calidad de vida para los ciudadanos” y eso pasa, ha añadido, “porque sus calles, plazas y espacios de esparcimiento presenten las mejores condiciones”.

Mejora de la zona verde

La obra de la zona verde de Madres Escolapias ha consistido en habilitar acerados con una anchura de 3,50 metros y un acabado de adoquín prefabricado de hormigón de ocho centímetros de espesor, además de en construir un itinerario peatonal con barandilla cruzando el parque por su interior.

Para la recogida de aguas pluviales se han construido imbornales de acometida directa y se han sustituido 15 luminarias por otras de tecnología led de 50 w, montadas en báculos de nueve metros de altura. Además se ha instalado un nuevo cuadro de maniobra y protección con sistema de telegestión.

Asimismo se han plantado árboles de sombra en reposición de las marras existentes en el acerado perimetral y se han plantado cinco palmeras para complementar lo ya consolidado. Se ha instalado un nuevo sistema de riego y se ha sembrado césped. En cuanto al mobiliario urbano, se ha instalado una fuente bebedero de granito y se han colocado bancos de fundición dúctil.