Instalaciones
El Ayuntamiento abre un nuevo parque biosaludable para mayores en la zona de Levante
Ya son diez las instalaciones de este tipo repartidas por los centros de participación activa, bien en el interior bien en zonas cercanas
La teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha inaugurado este martes uno de los nuevos parques biosaludables instalados por el Ayuntamiento de Córdoba en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión, se trata de un área con varios aparatos para la práctica de ejercicios deportivos al aire libre, en la calle Montellano, en la zona de Levante. En concreto, cerca del colegio público Juan de Mena.
En el acto de inauguración han participado representantes vecinales y de los mayores de la zona. La concejal ha explicado que con este tipo de parques lo que se pretende es "mejorar la calidad de vida de las personas mayores". En ese sentido ha añadido que en la actualidad, diez de los catorce centros de participación activa del Ayuntamiento cuenta con este tipo de instalaciones, bien dentro o bien en una zona cercana, y que se trabaja para dotar a los cuatro restantes de un parque biosaludable.
En Arroyo del Moro
Igualmente, ha anunciado la instalación de uno de estos parques con aparatos de gimnasia al aire libre especialmente diseñados para mayores, en la zona conocida popularmente como las Setas, en Arroyo del Moro. Contador ha señalado que el Ayuntamiento responde así a la importante demanda por parte de las personas mayores de este tipo de instalaciones.
