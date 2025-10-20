El Mayo Festivo se prepara para introducir cambios importantes en el mes por antonomasia en Córdoba. Las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, una medida que busca garantizar la calidad de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital. Mientras tanto, la Puerta del Puente se ha convertido en escenario de la décima edición del Califato Gourmet, que ha arrancado con fuerza a pesar de la fina lluvia que cayó a primeras horas del día. La cita culinaria reúne a expertos, chefs y productos de la tierra en un homenaje a la riqueza gastronómica cordobesa, con degustaciones y estrenos como el Califato Lab. Y por último, el arranca del día llegó con sobresalto: el fantasma del apagón se apoderó de la ciudad durante casi dos horas, cuando una caída en la nube de Amazon dejó sin servicio de datáfono a buena parte del comercio local. Efectivo, cajeros y confianza fueron las únicas salidas en una jornada que puso en evidencia la dependencia digital de nuestra vida diaria.

