La actualidad del lunes 20 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los cambios en las bases del concurso de cruces de mayo, el inicio del Córdoba Califato Gourmet y la caída temporal de servicios de pago online concentran el interés informativo

Ambiente nocturno durante las cruces de mayo en Córdoba.

Ambiente nocturno durante las cruces de mayo en Córdoba. / Víctor Castro

El Mayo Festivo se prepara para introducir cambios importantes en el mes por antonomasia en Córdoba. Las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, una medida que busca garantizar la calidad de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital. Mientras tanto, la Puerta del Puente se ha convertido en escenario de la décima edición del Califato Gourmet, que ha arrancado con fuerza a pesar de la fina lluvia que cayó a primeras horas del día. La cita culinaria reúne a expertos, chefs y productos de la tierra en un homenaje a la riqueza gastronómica cordobesa, con degustaciones y estrenos como el Califato Lab. Y por último, el arranca del día llegó con sobresalto: el fantasma del apagón se apoderó de la ciudad durante casi dos horas, cuando una caída en la nube de Amazon dejó sin servicio de datáfono a buena parte del comercio local. Efectivo, cajeros y confianza fueron las únicas salidas en una jornada que puso en evidencia la dependencia digital de nuestra vida diaria.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Andalucía

España

Internacional

Deportes

TEMAS

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  6. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  7. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  8. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos

