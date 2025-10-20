La actualidad del lunes 20 de octubre
El Mayo Festivo se prepara para introducir cambios importantes en el mes por antonomasia en Córdoba. Las cruces que no alcancen un mínimo de puntos durante dos años consecutivos quedarán fuera de la convocatoria, una medida que busca garantizar la calidad de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital. Mientras tanto, la Puerta del Puente se ha convertido en escenario de la décima edición del Califato Gourmet, que ha arrancado con fuerza a pesar de la fina lluvia que cayó a primeras horas del día. La cita culinaria reúne a expertos, chefs y productos de la tierra en un homenaje a la riqueza gastronómica cordobesa, con degustaciones y estrenos como el Califato Lab. Y por último, el arranca del día llegó con sobresalto: el fantasma del apagón se apoderó de la ciudad durante casi dos horas, cuando una caída en la nube de Amazon dejó sin servicio de datáfono a buena parte del comercio local. Efectivo, cajeros y confianza fueron las únicas salidas en una jornada que puso en evidencia la dependencia digital de nuestra vida diaria.
- La restauración de las cubiertas del Alcázar se suspende para modificar el proyecto y garantizar la estabilidad de la estructura
- Innovación cordobesa para la BLET con la climatización de Geointegral
- Restablecida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén tras más de cinco horas suspendida por una incidencia
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas en apartamentos turísticos
- El colapso en los juzgados sigue creciendo, con 12.000 asuntos pendientes más en un año
- Manos Unidas, el imaginero Antonio Bernal y los médicos López Cillero y Sánchez Madrid, Averroes de Oro 2025
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba
- Detenido el atracador del patinete que asaltó una peña del Campo de la Verdad a punta de pistola
- Hallan restos de víctimas del franquismo en el cementerio de La Carlota
- La institución provincial pone en marcha una nueva edición de la campaña Conoce tu Provincia
- Salvador Fuentes reivindica en la FEMP un cambio en el modelo de financiación local para garantizar la prestación de servicios
- El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según el Centra
- La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros
- El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta 15 euros al resto
- Sánchez asegura que incluir la lucha contra el cambio climático como gasto militar está "en consonancia con la OTAN"
- El juez del Supremo indaga en la contabilidad del PSOE al citar a su exgerente y a la trabajadora que entregó sobres con metálico
- ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos