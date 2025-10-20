La actualidad del lunes 20 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos retos para el comercio de cercanía, Medina Azahara en la historia fotográfica de Córdoba y la crónica del reñido empate en El Arcángel, lo más destacado de la agenda informativa
Algo se mueve en el comercio en Córdoba. Las grandes firmas cierran y concentran su oferta en tiendas más grandes. Los locales quedan vacíos y, mientras tanto, las tiendas más pequeñas fomentan el trato cercano. La cuestión es que el comercio de cercanía se enfrenta a los retos de los nuevos modelos empresariales y Córdoba no es ajena a ello. Por otra parte, te contamos la historia de Medina Azahara a través de fotografías antiguas de la ciudad palatina. En lo deportivo, el Córdoba CF sacó un empate ante el Almería que alarga el buen estado de forma del equipo, con cinco partidos sin perder.
- El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto
- La imagen revelada de Medina Azahara: fotografías históricas del yacimiento de Córdoba
- El Córdoba CF deja con vida al Almería en un vibrante derbi andaluz
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Inteligencia Artificial, la herramienta que le quita los complejos al comercio de cercanía de Córdoba
- Tres jóvenes de Córdoba encuentran con Silbon la llave al mercado laboral
- Iñaki Fernández, CEO de Letsgo, empresa del espectáculo del Alcázar: "La espera de 'Navegantes'"
- Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles
- Flora asienta la conciencia botánica en Córdoba y crea una colmena de futuro
Provincia
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: 'Resistir cuando todo tiembla'
- El juicio por los incidentes del camino público de Torilejos en Posadas se retoma 18 años después
Cultura
- La Cervantina pide el refuerzo de Sergio Ramos: "Estamos a la espera de que escriba un libro pronto"
Campo
Andalucía
- Cuatro de cada diez universitarios andaluces tiene acreditado ya el B2 en inglés, requisito obligatorio para graduarse en 2030
Internacional
- El plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza no se convierte en el salvavidas político que esperaba Netanyahu
- El 'modus operandi' de los delincuentes para asaltar el Louvre en solo siete minutos: un soplete, un walkie-talkie y dos 'scooters'
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026