Algo se mueve en el comercio en Córdoba. Las grandes firmas cierran y concentran su oferta en tiendas más grandes. Los locales quedan vacíos y, mientras tanto, las tiendas más pequeñas fomentan el trato cercano. La cuestión es que el comercio de cercanía se enfrenta a los retos de los nuevos modelos empresariales y Córdoba no es ajena a ello. Por otra parte, te contamos la historia de Medina Azahara a través de fotografías antiguas de la ciudad palatina. En lo deportivo, el Córdoba CF sacó un empate ante el Almería que alarga el buen estado de forma del equipo, con cinco partidos sin perder.

Además, destacamos estas otras noticias:

