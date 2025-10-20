Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 20 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los nuevos retos para el comercio de cercanía, Medina Azahara en la historia fotográfica de Córdoba y la crónica del reñido empate en El Arcángel, lo más destacado de la agenda informativa

La nueva tienda de Zara en Córdoba. / Manuel Murillo

Algo se mueve en el comercio en Córdoba. Las grandes firmas cierran y concentran su oferta en tiendas más grandes. Los locales quedan vacíos y, mientras tanto, las tiendas más pequeñas fomentan el trato cercano. La cuestión es que el comercio de cercanía se enfrenta a los retos de los nuevos modelos empresariales y Córdoba no es ajena a ello. Por otra parte, te contamos la historia de Medina Azahara a través de fotografías antiguas de la ciudad palatina. En lo deportivo, el Córdoba CF sacó un empate ante el Almería que alarga el buen estado de forma del equipo, con cinco partidos sin perder.

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  7. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
  8. Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026

