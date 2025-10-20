Torrico exige al PSOE que aclare que la obra de la pasarela de Villarrubia depende del Gobierno

El portavoz del Gobierno Local, Miguel Ángel Torrico, ha reclamado al Partido Socialista "que deje de engañar a los cordobeses, y en concreto a los vecinos de Villarrubia, vinculando la remodelación de la pasarela de Villarrubia y la estación de tren de Villarrubia a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba".

Torrico ha señalado que "tal y como reconoce el propio Gobierno en una respuesta a la senadora del Partido Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, mientras no se haya aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación, este convenio carece de efecto obligacional alguno; es decir la responsabilidad es absoluta del Gobierno de España y es a ellos a quien le corresponde redactar el proyecto, dotarlo financieramente, licitarlo y adjudicarlo".

Es por ello que el portavoz del Gobierno Local ha reclamado al PSOE "no mantenga ni un minuto más este discurso cargado de falsedad, que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, alimentó la pasada semana en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Córdoba. Desde el Ayuntamiento de Córdoba mostramos nuestra disposición a colaborar en el ámbito que nos corresponde: agilizar permisos y licencias, pero no más porque, como el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconoce la responsabilidad de esa reforma, que creemos muy necesaria, es enteramente suya y así deben saberlo los vecinos".