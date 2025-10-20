Transporte ferroviario
Suspendida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén por un problema de tensión eléctrica
Renfe ha establecido un itinerario alternativo por carretera mientras Adif trabaja para solucionar la avería
La circulación de trenes Media Distancia entre Córdoba y Jaén/Andújar se encuentra suspendida en la mañana de este lunes, debido a una avería en la tensión eléctrica de la vía. En concreto, informa Adif en su perfil en la red social X, se trata de un problema de "falta de tensión provocada por el enganchón del pantógrafo de un tren de mercancías con la catenaria entre Córdoba y Alcolea".
Por su parte, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y Alcolea de Córdoba para los usuarios de los trenes afectados. "Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible", asegura el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Un tren desalojado
El primero de los trenes de pasajeros que fue afectado transportaba a unas 50 personas y tuvo que parar su circulación, por el mencionado problema de tensión eléctrica en una catenaria, a las 07.30 horas, cuando se encontraba entre Córdoba y Alcolea, según informa el 112. Varios autobuses y taxis se desplazaron hasta el lugar para desplazar al medio centenar de afectados por carretera.
